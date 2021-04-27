国外vps云服务器主机Managed和Unmanaged怎么选择 两者区别是什么

相信经常买VPS云服务器的小伙伴在选择vps的时候会看到“Managed”和“Unmanaged”的字样，一些朋友还不清楚什么情况下选择“Managed”什么情况下选择“Unmanaged”，今天就来为大家详细的介绍一下。

“Managed”和“Unmanaged”是什么？

“Managed”其实就是托管的意思，那“Unmanaged”就很容易理解了，就是非托管的意思。

大家在选择VPS主机的时候，Managed的VPS在同等的配置之下就会比Unmanaged的贵出许多，因为Managed vps可以帮助你管理你的vps，其中就包括重做系统、负责优化vps的安全以及配置，很多还会帮助你自动的备份，Managed的VPS的客服一般都提供全天24小时的服务，帮助你解决你遇到的任何问题，自身服务器出了问题都是可以找客服帮助处理的。

相反Unmanaged的vps主机就是除了开始的时候帮助你安装好系统之后，其他的操作就需要你自己来弄了，比如升级备份等，只有真正到了你买的vps出问题后，客服才会帮忙解决。

那么“Managed”和“Unmanaged”如何选择？

如果你是初学者用户的话，是可以选择Managed vps的，因为这能够帮助你节省不少事情，特别是有在线的客服帮忙，但是相对的，你就要花费额外的费用了。

如果你是资深的用户或者对Managed vps需求不高的用户，建议能选择Unmanaged就选择Unmanaged，毕竟价格摆在那边，但是记住如果使用Unmanaged vps的话，要注意自己备份好了，不然弄丢了数据很可能就没了。