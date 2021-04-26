国外美国服务器推荐 2021美国高性价比vps云服务器主机推荐

美国vps云服务器的质量、性能、稳定性都是有口皆碑的，大部分vps云服务器也都是美国的，所以选择起来就会非常困难，不少朋友想找便宜而且高性价比的vps云服务器，今天就来为大家推荐几个。

BuyVM

BuyVM成立于2010年，主要提供VPS、虚拟主机和托管等业务，其中VPS是基于OpenVZ和KVM架构，同时提供Stallion控制面板， 不限流量 ， DDoS保护和Anycast来增强托管能力。数据中心有拉斯维加斯、纽约、卢森堡等。

BuyVM值得上物美价廉的评价，最低可到2美元一个月，但是vps服务器的性能却远远超过这个价格，受到了国内很多用户的好评。

搬瓦工

搬瓦工是目前国外比较老牌的商家，隶属IT7旗下的品牌，目前主要提供VPS服务，VPS是基于KVM架构，数据中心有洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港等多个机房，洛杉矶提供CN2GT和CN2GIA线路。

付款方式支持支付宝，加上对国内用户比较友好，所以在国内的名气非常大，这家也是不用多介绍了。无论是价格还是vps服务器的性能都是上佳之选。

Vultr

VULTR成立于2014年，美国商家，实力很强大，背景是全球较大的游戏服务器提供商，所以拥有17个机房也就不足为奇了，有美国洛杉矶、西雅图、硅谷、日本东京，英国伦敦，德国法兰克福、新加坡等全球17个数据中心/机房。

VULTR也深受国内用户的喜爱，数据中心多也是优势之一，支持支付宝、PayPal以及visa信用卡等主流支付方式，十分的方便。

Hostwinds

Hostwinds这一家也是十分老牌的美国vps云服务器主机商了，旗下的vps都是采用KVM架构，支持windows以及Linux系统，不仅价格上十分的公道，在vps服务器的速度以及稳定性方面也做的很出色，获得了《 PC Magazine》的最佳托管的编辑选择。