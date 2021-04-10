阿里巴巴回应被行政处罚：为商家创造更开放更公平的平台环境

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:今天上午，阿里巴巴集团因“平台二选一”被市场监管总局依法出行政处罚，处以182.28亿元罚款。阿里巴巴集团随后表示，接受、服从这一处罚决定，将依法经营，进一步强化合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任。

在上午，阿里巴巴发布《致客户和公众的一封信》，感谢商家、消费者、合作伙伴以及投资者的信任和包容，表达对未来长远健康发展的思考和行动。

《致客户和公众的一封信》全文如下——

尊敬的阿里巴巴的商家、消费者、合作伙伴以及投资者们:

今天，我们收到国家市场监督管理总局对阿里巴巴集团的行政处罚决定。对此处罚，我们诚恳接受，坚决服从。借此机会，阿里巴巴及全体阿里小二，对商家、消费者、合作伙伴以及投资者给予我们的信任和包容，表达我们的感恩，也坦诚地表达我们对未来长远健康发展的思考和行动。

过去几个月，我们全力配合调查，认真学习国家对平台经济的政策和要求;在保证业务平稳运行的同时，进行系统的自审自查与完善升级。我们认识到，今天的处罚，是对我们的警醒和鞭策，是对行业发展的规范和呵护，是国家维护公平竞争市场环境、推动平台经济高质量发展的重要举措。

平台经济是新一轮技术革命催生的全新生产关系。过去二十多年，得益于国家经济的发展，得益于互联网技术的进步，得益于管理部门对创新的支持和包容，阿里巴巴有机会和千万中小商家、亿万消费者一起，探索创造出淘宝、天猫等平台模式，降低了经营和创业成本，提高了社会效率，打通了经济末梢循环。今天，平台经济发展进入全新阶段，深入到人们的日常生活，关系到社会经济的方方面面。时代和社会对平台企业提出了全新的要求，我们深刻认识到平台企业在国家经济社会发展中的责任。同时我们会牢记，平台的价值是整合、分享资源，是通过帮助他人成功而取得成功，是不断为社会创造价值而实现自我价值。

我们深知，只有永不停步地顺应时代和国家发展，永不停步地倾听、了解、服务好成千上万的商家和消费者，永不停步地追寻技术创新，才是我们的生存之本。我们将进一步强化客户价值、聚焦客户体验，并继续出台一系列降平台经营门槛、减平台经营成本的措施，为所有商家和合作伙伴创造更开放、更公平、更高效、共享发展成果的平台环境。

今天是阿里巴巴集团发展历程中至关重要的一天，我们将以此为新的起点，直面问题，锐意革新。政府的监管与服务，社会各界的批评、包容和支持，是阿里巴巴一路成长的关键。对此，我们心怀感恩，也同时心存敬畏。客户第一，做一家为社会不断创造长期价值的好公司，既是我们的初心，也是我们存在和发展的最大意义。我们对此充满信心，绝不动摇。

阿里巴巴集团

2021年4月10日