几乎一览无余！特斯拉车内摄像头高清画面曝光

今年3月，马斯克将开车时没有集中注意力车主的自动驾驶试用权限收回一事引发热议。有网友认为特斯拉通过Model3车内后视镜上方的摄像头监控驾驶者。

对于此事，马斯克毫无避讳，大方承认称“YES”。近日，国外大神提取到了该枚摄像头的拍摄画面，该画面之清晰让许多人震惊，几乎将车内情景一览无余，一起来看看。

不过国内的特斯拉用户并不用担心，特斯拉中国曾表示，中国特斯拉用户车辆均未开启车内摄像头。