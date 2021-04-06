几乎一览无余！特斯拉车内摄像头高清画面曝光

今年3月，马斯克将开车时没有集中注意力车主的自动驾驶试用权限收回一事引发热议。有网友认为特斯拉通过Model3车内后视镜上方的摄像头监控驾驶者。
对于此事，马斯克毫无避讳，大方承认称“YES”。近日，国外大神提取到了该枚摄像头的拍摄画面，该画面之清晰让许多人震惊，几乎将车内情景一览无余，一起来看看。
不过国内的特斯拉用户并不用担心，特斯拉中国曾表示，中国特斯拉用户车辆均未开启车内摄像头。
今年3月，马斯克将开车时没有集中注意力车主的自动驾驶试用权限收回一事引发热议。有网友认为特斯拉通过Model3车内后视镜上方的摄像头监控驾驶者。
对于此事，马斯克毫无避讳，大方承认称“YES”。近日，国外大神提取到了该枚摄像头的拍摄画面，该画面之清晰让许多人震惊，几乎将车内情景一览无余，一起来看看。
不过国内的特斯拉用户并不用担心，特斯拉中国曾表示，中国特斯拉用户车辆均未开启车内摄像头。
对于近日网络上热议的“特斯拉通过车内摄像头监控车主”，特斯拉中国回应称：所有中国市场上的特斯拉用户车辆均未开启车内摄像头，也不涉及FSD Beta测试。
近日，马斯克在推特发文称，特斯拉FSD （完全自动驾驶）beta版已经扩展到了2000名车主，同时，对于开车时没有集中注意力的车主，将收回一些车主的FSD beta版的试用权限。到目前为止特斯拉FSD测试阶段还没有发生事故。下一个重要的版本将在4月份发布。
3月23日，美国知名杂志《消费者报告》表示，特斯拉公司利用车内摄像头记录和传输乘客视频影像，以开发其自动驾驶技术，而这引发了人们对隐私的担忧。
昨日，特斯拉对外事务副总裁陶琳在接受访谈时，针对特斯拉车辆出现“失控”以及“自燃”的情况作出了一一的解释。针对“自燃”问题，陶琳称，特斯拉汽车不会无缘无故自燃，就像之前的上海起火事件，一定是底盘受到了非常严重的撞击，特斯拉会从技术的角度去减低大家的顾虑，越多人使用才会真正了解这个产品。大家多使用才会更真实更客观，减少这种疑虑。
近日，特斯拉美国官网宣布支持使用比特币进行支付。特斯拉表示，比特币是特斯拉唯一接受的加密货币，目前仅为美国大陆的客户支持比特币付款，未来将考虑扩展到其他市场。
昨日，一则“特斯拉女车主坐车顶维权”的新闻登上热搜，目前该话题阅读量已经近1亿。当时，车主张女士称，春节期间，自己父亲驾驶的特斯拉model3刹车失灵，引发严重交通事故，一家四口险些丧命。
近日，针对特斯拉将启动换电业务的传闻，特斯拉对外事务副总裁陶琳回应称，早在2013年，特斯拉就尝试过换电，但是特斯拉一直坚信充电模式是大规模民用电动车最好的补能方式。不断加大充电桩的布局，同时提高充电效率
外媒报道称，特斯拉与印度马哈拉施特拉邦工业部部长会谈，据该州工业部长Subhash Desai称，特斯拉正在就在马哈拉施特拉邦开设生产工厂进行谈判。
特斯拉CEO马斯克周三在社交媒体上表示，特斯拉位于德克萨斯州奥斯汀的新工厂到 2022 年将需要雇佣 1 万名员工，是此前宣布的目标的两倍。
近日特斯拉Model Y价格有小幅上涨，因此有人担心国产Model 3在近期也可能涨价。对此，特斯拉中国相关负责人表示：“目前我们没有收到其他车型要涨价的消息。”
近日，特斯拉CEO马斯克对于中国的“十四五”规划发表了自己的看法。马斯克表示，未来十年，中国经济发展向好。从长远来看，中国将成为特斯拉最大的市场，也是特斯拉生产最多车辆、拥有最多客户的地方。
在中国发展高层论坛上特斯拉CEO马斯克和中科院院士薛其坤关于物理人才培养的对话引发关注。薛其坤表示，特斯拉企业应该办个大学，把教育把经济产业的发展结合起来，更加有目的地从事高等教育。
3月9日，特斯拉中国的运营主体特斯拉（上海）有限公司经营范围减少“新能源汽车换电设施销售”、“电池销售”、“光伏设备及元器件销售”等。据悉，不久前，该公司新增了“换电设施销售”业务，有媒体预测特斯拉将启动换电业务，不过随后特斯拉进行了否认。
截至昨日收盘，特斯拉股价下跌5.84%，报563美元，总市值5403.98亿美元。据悉，特斯拉股价已连续下跌数日。在1月底达到峰值近900美元/股后，其股票连续下跌，截至昨日，特斯拉总市值已经减少了超3000亿美元。
4月2日下午，一段特斯拉因失控撞击人行天桥的视频在网上流传。视频显示，特斯拉损毁严重，轿车车头和前档玻璃均损毁，车轮掉落。<br/> <br/>
据韩媒报道，三星电子已与全球最大的电动汽车公司特斯拉签订了供应LED大灯的协议，这为其汽车电子业务注入了新的动力。
今天Whole Mars Catalog发推表示超级看好FSD，并称特斯拉将成为比苹果更大的公司。对此，特斯拉CEO埃隆·马斯克在Twitter上回复称，特斯拉还是有机会成为世界最大公司。
3月15日，特斯拉公布首款纯电动半挂卡车Semi的路测视频。新车没有挂上拖车，外观造型方面与此前曝光的原型车保持一致。
4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。
苹果也在直接投资可再生能源项目，以覆盖一部分上游排放量。苹果还在加利福尼亚州投资了一项大型储能项目，以试点可再生基础设施的新解决方案。据TheVerge报道，苹果的这一大型储能项目的电池组将来自特斯拉。它由85个特斯拉的「兆瓦级」电池包组成，当地的一位规划负责人在给TheVerge的一封电子邮件中证实，苹果将使用特斯拉电池。苹果拒绝发表评论。特斯拉没有回应置评请求。
近日，小米宣布10年内投资100亿美元造车的决定引起了互联网以及汽车行业广泛关注。随后，滴滴、网易等也传出有造车的计划。对于网易也准备造车的传..
抖音电商今日在广州举办发布会，抖音电商总裁康泽宇会后回应抖音直播封杀“第三方”外链措施。康泽宇称，禁止外链最重要的原因是平台难以检查和管..
乐视举办超级厨具和智能门锁沟通会，展示了一大波新品。厨具方面有集成灶JZK91、油烟机K91、燃气灶Z91、热水器S91。智能门锁方面则有可视猫眼智能..
第二家苹果店正在城东建设中。据报道，在柏林著名的Kurfurstendamm大道上开设苹果店8年后，该公司正计划在约12英里外开设第二家。虽然苹果公司没有..
国际电信联盟（ITU）和A4AI联盟联合发布了《2020年ICT服务可负担性》报告 （The affordability of ICT services 2020）。报告显示，无论是移动宽带..
相信熟悉安卓手机的网友都有所了解，日常手机使用流畅与否，与运存有着密不可分的关系，运存越大，手机就更流畅并且可同时运行的应用也就更多。目..
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