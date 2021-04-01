阿里巴巴：MMC模式不是社区团购 将数字升级夫妻店

地处东北四线城市、专做农产品生意,90% 都是新手的「匠心好物严选」通过与有赞的合作,短短 1 年就完成了大转变,如今还靠 300 多个群做社区里的团购生意,单月业绩超百万。3 万亿电商交易规模,农村如何快速崛起两会热议的农村电商,其实早就有大爆发的趋势。据网经社发布的相关报告,早在 2019 年农村电商交易规模就已经有 2 亿多,到了 2020 年这个数字突破到 3 万亿,同比增长接近 40%。在庞大的体量下,增速依旧没有放缓,这当中有几个?