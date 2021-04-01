阿里巴巴：MMC模式不是社区团购 将数字升级夫妻店

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阿里巴巴：MMC模式不是社区团购 将数字升级夫妻店

2021-04-01 22:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:近期，有媒体报道称，阿里巴巴已成立MMC事业群，将聚焦社区团购业务，由阿里合伙人戴珊负责。

今日晚间，阿里发布公开信对此解释称，疫情加速了数字化，过去一年我们看到夫妻老婆店快速拥抱互联网电商，从提供即时消费走向服务社区居民。

MMC事业群将“服务每家店，只为每个家”，将继续专注小店数字化升级，让小店拥有更强的数字化能力去服务周边的消费者，邻里之间更有温度。

据悉，阿里MMC事业群将数字升级600万夫妻店。

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