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阿里巴巴拟分拆菜鸟独立上市

2023-09-26 17:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月26日 消息:阿里巴巴在港交所公告称，公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。拟议分拆完成后，阿里巴巴将继续持有菜鸟50%以上的股份，因此，菜鸟将仍为本公司的子公司。

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阿里表示，基于以下原因，董事会认为拟议分拆将对本公司和菜鸟有利，其中包括:

（i） 拟议分拆将可使投资者能够更好地评估本公司的价值，并专注于阿里巴巴未分拆集团的业务;

（ii） 拟议分拆可更好地反映菜鸟集团自身的价值，并提高其运营及财务透明度，从而使投资者能够分开评价及评估菜鸟集团与阿里巴巴未分拆集团的业务及潜力;

（iii） 菜鸟的业务有别于与阿里巴巴未分拆集团业务相对更多元化的模式，将吸引专门关注菜鸟集团业务的投资者群体;

（iv） 预期拟议分拆将提高菜鸟集团的价值，进而令本公司(作为菜鸟的控股股东)及其股东整体受益，因为菜鸟于香港联交所上市将:(a) 提高菜鸟集团在客户、供应商及潜在战略合作伙伴中的独立形象，这将有助于菜鸟更好地洽谈及招揽更多业务;(b) 使菜鸟能够在未来有需要时直接及独立地进入股权及债务资本市场，并进一步提升其获得银行信贷融资的能力，从而更有效地调配阿里巴巴未分拆集团的财务资源;(c) 为希望对物流服务业务状况进行信用分析及据此提供贷款的评级机构及金融机构提供清晰的菜鸟集团的信用状况;及(d) 使本公司及菜鸟的管理层的职责及问责性与各自的运营及财务表现更直接一致。预期这将提高管理层的专注度，从而改善决策过程，以应对市场变化并提高运营效率。

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  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

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