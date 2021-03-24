运营8个月频出爆款，治愈系漫剪类视频号成功密码原来靠卡点！

视频号:甜橙漫剪

账号类型:动漫

视频制作难度:3.5颗星

视频内容素材:网上收集

变现方式:商业广告+售卖壁纸

虽然情感、搞笑等作品是视频号平台的内容大军，但也不乏有些动漫剪辑视频备受用户喜爱，其中又以治愈系动漫剪辑视频占据着主导地位。

在快节奏、高压的生活下，人们对于治愈系内容的需求越来越高，因为这类内容能够在一定程度上缓解人们的焦虑，治愈系动漫剪辑作品也因此更容易捕获人们的心。

今天站长之家要跟大家分享的账号【甜橙漫剪】就是动漫剪辑账号中，表现比较优秀的账号之一。

视频号治愈系漫剪作品的成功密码

2020年7月份，【甜橙漫剪】发布了第一个视频，经过8个月的运营，该账号一共发布了116个作品，总点赞数167W+，10W+赞作品数有9个。

这种让大家相对来说比较容易模仿的视频是怎么做的呢?

观察【甜橙漫剪】视频作品可以发现，其视频作品虽然都比较短，但却有着独特的魅力，比如细腻的人物刻画、优美的动漫场景等，以及配上舒缓优美的音乐，让人感到非常治愈，又或者充满了正能量。

通常，该账号视频时长控制在10秒以内，主要截取一些动漫作品比较治愈且精美的画面，比如宫崎骏爷爷的动漫作品都较治愈，所以【甜橙漫剪】漫剪作品里有很多来自宫崎骏的作品。

当然，其视频内容并不是单纯的截取原有动漫作品视频，更重要的是进行二次创作，比如将多个“同个类型片段混剪”，以及将重心集中在配乐和视频文案上。

上面我们提到过，【甜橙漫剪】的作品会选择比较舒缓优美的音乐，与此同时，博主还非常善于使用卡点技巧。

卡点卡得好的话，能够使视频的观赏性提升一个等级，画面结合卡点给人更畅快的感觉。

另外，如果说视频画面是吸引用户点击的关键，那么文案的作用则主要用来引发用户共鸣和评论。【甜橙漫剪】的文案主要是一些比较鸡汤的正能量内容。

下面我们以该账号获得10W+点赞作品为例，其文案内容为:“改天是哪天，下次是哪次，以后是多久，去经历去后悔，保持热爱奔赴山海，我们都在奔赴不同的人生。”这段文字很容易引起人们的共鸣。

另外这个视频混剪了多个同类型画面，画面之间的并列不仅能带来视觉冲击的快感，还保留了素材自带的声音，如水滴声、开易拉罐、剪刀的声音等，这种真实情景治愈的声音更能造成情绪反应，从而获得情感共鸣。

变相形式丰富多样:商业广告+挂链引流

那么【甜橙漫剪】如何变现的呢?从主页介绍就可以看出，该账号变现方式非常多样化，包括品牌合作（商业广告）、原创推广(推广服务)、有偿教学(教程服务)、视频代做等多项业务。

站长之家发现，在116个作品中，该账号挂链作品数104有，也就是挂链作品占比93.69%，挂链关联的公众号数有5个。也就是说，【甜橙漫剪】主要利用其视频号流量为公众号引流，其中有大部分引流至“甜橙文案馆”这个账号。

其公众号主要为用户提供高清动漫壁纸，与视频号的内容契合度可以说很高。另外，该账号还通过引导用户添加个人微信号，提供进而社群服务，变现形式也就更为灵活，比如提供视频教学、视频代做等服务。

另外，【甜橙漫剪】还通过直发广告视频进行变现，其中以动漫手游为主，粉丝精准度也比较高。

从视频制作角度来说，【甜橙漫剪】这类动漫剪辑视频不需要真人出镜，不需要准备各类道具，也不需要花费大量的时间制作华丽的特效，上手门槛是比较低的。

当然，对于创作者来说，就需要有丰富的音乐素材，擅长卡点，才能获得更好的效果。在游戏动漫类视频号中，其实有不少跟【甜橙漫剪】做法非常相似，同时数据表现也不错。

比如根据第三方平台友望行业排行榜——游戏动漫排行榜TOP10中，除了@甜橙漫剪，@漫小仙阿、@向南治愈漫剪、@全网漫剪治愈合集走的都是治愈系漫剪路线。

值得一提的是，除了治愈系的动漫剪辑作品，比较受欢迎的还有燃系向视频，不过相比之下，前者更受欢迎。