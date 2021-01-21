谷歌在Chrome最新版更新中正式禁用Adobe Flash和FTP协议

站长之家(ChinaZ.com) 1月21日消息:日前谷歌正式发布了最新版Chrome浏览器，版本号为88的新版本改善了深色模式，除了加入一系列安全机制，本次Chrome更新同时还删除了一些旧的 Web 技术。

Chrome浏览器最新版本正式禁用了文件传输协议（FTP）。该协议几十年来一直被用于在网络上发送文件。另外在继 Adobe Flash 于2020 年12 月31 日停用之后，谷歌现在也已经正式在 Chrome88 版本中将其完全删除。

目前Chrome浏览器在Windows 和 Chrome OS 平台上的深色主题已针对应用启动器、快速设置等部分进行了更新。

以下是Chrome88 更新日志：

改进深色主题支持

优化深色模式，覆盖设置、书签、历史、新标签页等更多内部页面的滚动条

停止对FTP的支持

无法使用 Chrome 作为 FTP 客户端，不再支持 ftp:// 开头的地址。谷歌表示，这是一个未加密的传统协议，很少有人使用。

停止对Mac OS Yosemite的支持

Chrome88 标志着对 Mac OS X10.10 Yosemite 支持的结束。 现在 MacOS 用户至少需要 OS X10.11 El Capitan 或更新版本。

结束对旧版浏览器附加组件的支持

在 Chrome85 中开始废弃，而在Chrome88 中谷歌将禁用所有已安装的附加组件实例。

减少请求许可干扰

谷歌正在测试侵扰性较低的权限请求，它并不覆盖网站内容，而是以 "chip "的形式出现在URL栏左侧，先是展开，然后最小化到只有一个图标。

优化适用于Chrome OS的浅色和深色模式

新的构建正在为Chrome OS测试更明确的浅色和深色主题，可以在快速设置菜单中进行切换。

Tab Search可用

用户将无法使用顶部标签栏的下拉箭头搜索他们打开的标签。该功能需要通过切换 chrome://flags/#enable-tab-search标志来启用。

其他改进

Digital Goods API: 在 Google Play 商店中发布的网络应用现在可以像本地应用一样使用 Play Store 支付。

WebXR: AR Lighting Estimation：对于 Android 上的 AR 和 VR 内容，Lighting Estimation 可以帮助让模型感觉更自然，并让它们与用户的环境更 "契合"。

Anchor target=_blank 默认情况下为 rel=noopener：为了抵御 "tab-napping "攻击，以 _blank 为目标的锚将表现为好像rel被设置为noopener。

CSS aspect-ratio 属性：这允许为任何元素明确指定一个纵横比，以获得与被替换元素相似的行为。

Origin隔离：Web 应用程序可以选择增加页面的安全性，以换取放弃对某些 API 的访问。

JavaScript引擎：Chrome88 融合了8.8 版本的 V8 JavaScript 引擎

可用性改进

Chrome 浏览器会自动显示更新的可用性，并在重新启动时自动安装。 你可以在帮助>关于谷歌浏览器下手动搜索更新。