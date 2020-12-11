Flash走向历史Adobe发布最后一次更新：十年前乔布斯预言成真

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Flash走向历史Adobe发布最后一次更新：十年前乔布斯预言成真

2020-12-11 11:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日消息:曾经风靡一时的Adobe Flash即将于12月31日正式退出历史舞台。Adobe Flash Player是曾获广泛使用、专有的多媒体程序播放器。其最初由Macromedia出品，在Macromedia被Adobe收购后由Adobe继续开发。 Flash Player使用的SWF文件，可由Adobe Animate、Adobe Flex或者其他软件或第三方工具创建。

flash (1)

Adobe其实早在2017年7月就携手苹果、谷歌、微软、Mozilla和Facebook，一致同意从其产品中逐步淘汰基于Flash的内容和相关技术。Adobe表示，将在2020年底停止该软件的开发和发布，并鼓励内容创建者将flash内容迁移到HTML5、WebGL和WebAssembly格式。这款播放器因为存在极多的漏洞，因此在结束支持后缺乏开发商提供安全更新将会给数以亿计用户带来安全威胁。

苹果4

Flash结局已定。而在反对Flash当中最早的、也最决绝的当属苹果。当时搭载iOS的iPhone和iPad从一开始就拒绝了Flash，这是在当时Flash还在被广泛使用的情况下苹果CEO史蒂夫·乔布斯的决定。这个决定给许多iOS用户带来了使用上的不便，但乔布斯依然坚持自我。

乔布斯、苹果

乔布斯在2010年高调发表了一封「Flash 之我见（Thoughts on Flash）」的公开信。在这封公开信中，乔布斯阐述了为何苹果iPhone智能手机和iPad平板电脑不支持Adobe Flash技术的具体原因，并为此列举了6大理由。

1、Adobe并不是「开放性产品」。

2、Adobe声称，任何设备若不支持Flash，至少将无法观看75%的网络视频，这种说法其实是误导他人。

3、Flash存在大量技术漏洞，因此具有安全隐患。

4、Flash能耗大，会缩短iPhone和iPad电池单次续航时间。

5、Flash不适用于触摸屏技术。

6、苹果希望外部应用程序性能更好，但不是基于性能很差的Flash技术。

乔布斯表示，HTML5等移动时代的新标准会在移动设备上（以及个人电脑上）取得胜利。或许，与其忙于批评苹果义无反顾地大步向前，Adobe 更应该专注于为未来打造优质的 HTML5工具。

Adobe (1)

从风靡一时到漏洞之王再到被所有人摒弃，Adobe旗下的Flash Player现在终于将迎来它的生命终结。Adobe公司发言人指出，继6月初宣布的变动之后，该公司已在12月8日发布的最终更新中大幅上调了相关措辞的严肃程度，以鼓励人们在2020年底前卸载Flash Player 。

Adobe计划在2020年12月31日终止支持Flash，2021年1月12日开始屏蔽Player内容运行。而在即将终止支持前，Adobe发布了Flash Player在中国之外地区的最后一次更新。而Flash在中国有一个独立版本。Adobe尚未就中国版本发表声明。

微软

微软此前就已经宣布，将会在今年年底彻底不支持Flash。微软推送了一个新的Windows10补丁KB4577586，这个补丁的唯一作用，就是在系统中彻底删除Flash。

而以「互联网时光机」而闻名的非营利的互联网档案馆（The Internet Archive）就宣布，在Adobe正式终结Flash Player之前将开始保留那些比较经典的动画和游戏。互联网档案馆将会对这些内容进行模拟，对这些内容感兴趣的用户在停止支持之后依然能够访问并游戏。互联网档案馆表示，目前已经收录了超过1000款Flash经典游戏和动画，让这些经典内容重新运行的是尚处于开发状态的Flash模拟器Ruffle。

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