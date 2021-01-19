高通骁龙SC8280笔记本芯片曝光，支持32GB内存和5G网络连接

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:国外数码科技爆料用户Roland Quandt发现了一款代号为骁龙SC8280的处理器，有可能是骁龙8cx和骁龙Gen2的后继型号。Quandt在WinFuture上写道，骁龙SC8280已经出现在多个测试系统的数据库中。虽然这些数据库没有提供有关这款处理器的任何详细信息，但Quandt认为这是高通在移动笔记本电脑市场上即将投放的一颗芯片。

据Quandt介绍，骁龙SC8280支持LPDDR4X和LPDDR5运行内存，容量支持8GB到32GB。此外高通公司还通过其骁龙X55基带对芯片进行了测试，使得这款处理器可以支持5G网络连接。

Quandt仍然认为该芯片的裸片尺寸暗示它是骁龙8cx和8cx Gen2的后继产品。骁龙SC8280的尺寸为20x17mm，使其比任何骁龙8cx芯片组都要大，从这一点来说，这款处理器应该是面向笔记本市场的产品。

Quandt补充说，高通已经在测试至少两个版本的骁龙SC8280，一个是基本版本，另一个是功能更强大的版本。尚不清楚每个SoC将具有多少个内核，但是Quandt预计高通公司将在今年某个时候推出SC8280。如果高通真的发布这款处理器，那么消费者应该会看到微软在将来的Surface中使用它，就像Surface Pro X的合适第二代版本一样。有趣的是，当前的Surface Pro X在实际使用中丝毫不逊色，但其性能却不如MacBook Air和MacBook Pro的Apple M1版本。