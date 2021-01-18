研究报告称，欧洲电动汽车市场特斯拉正在走弱，竞争变得更激烈

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日 消息:施密特汽车研究公司（Schmidt Automotive Research）发布的报告显示，单纯从汽车销量数据而言，特斯拉开始失去在最发达的欧洲国家的领先地位。它已经被大众汽车超越，同时雷诺-日产-三菱联盟，现代、起亚也紧随其后。

该报告统计了过去12个月的销量数据综合，涵盖了欧洲18个市场，其中包括欧盟最发达的国家（不含波兰和英国）和挪威、瑞士、冰岛的数据。报告表明，特斯拉在2020年1月取得了历史上最好的成绩，然后逐渐减弱。



到2020年底之后，大众汽车已经明显在欧洲电动汽车市场取得了领先地位。大众早期推出了电动版的高尔夫e-Golf以及小型汽车Skoda CitigoE iV，大众e-Up，Seat Mii Electric，之后推出了大众ID.3。

雷诺-日产-三菱联盟主要由Renault Zoe车型成为主力销售车型。韩国车企现代和起亚紧随特斯拉之后，按照这样的速度，他们可能很快会超过特斯拉。标志雪铁龙集团也有一些销量成绩上榜。此外宝马、戴姆勒、丰田、本田等车企则表现不佳。

特斯拉在欧洲市场的销量不佳，可能是因为产量的问题。美国加州的弗里蒙特工厂主要是为美国地区提供Model 3和Model Y车型。直到2020年底，特斯拉才从上海工厂向欧洲发了一批Model 3来填补空缺。如果特斯拉位于德国柏林的工厂可以在今年投产的话，那么特斯拉在欧洲的销量成绩会大幅提高。