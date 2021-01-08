传闻大众ID.4纯电动SUV有六个版本，续航里程520公里

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:大众ID.4电动SUV汽车在2020年9月就有消息，并将于今年1月正式发布。最近这款电动汽车的配置有了新的消息，传闻有6个不同的配置版本，分别是Pro，Life，Business，Family，Tech和Max，这比ID.3多了3个版本，但在电池和电机型号一样。

以下是曝光的6个不同版本配置信息:

版本 发动机 电池/座椅 价格 每150千瓦 150千瓦/204PS 77千瓦时/5个座位 44，450欧元 寿命150千瓦 150千瓦/204PS 77千瓦时/5个座位 47，020欧元 商业150kW 150千瓦/204PS 77千瓦时/5个座位 51，005欧元 家庭150千瓦 150千瓦/204PS 77千瓦时/5个座位 52，205欧元 科技类 150千瓦/204PS 77千瓦时/5个座位 55，410欧元 最高 150千瓦/204PS 77千瓦时/5个座位 58，820欧元

之前推出的ID.3用户可以选择58kWh或者77kWh两种电池版本，但ID.4仅提供了77kWh版本，WLTP续航里程为520公里。另外ID.4至少目前为止仅提供了150kW电动机（204匹动力），而ID.3最近更新的版本提供的是108kW(145匹)的动力总成。

像ID.3一样，到目前为止ID.4一直都是后轮驱动。但未来有可能推出更大功率且拥有四轮驱动的版本。ID.4所有的型号都可以使用11kW交流电充电。

ID.4的外观和ID.3类似，在内饰部分则是有一块较大的触摸屏，在较高配置的Tech和Max版本会保留12英寸屏幕。

至于售价，最低入门版的价格为44450欧元，这一版本提供了19英寸钢制轮毂，LED前大灯（带光传感器），支持交通标志识别，行人和骑车识别功能的紧急制动辅助系统，还支持通过Apple CarPlay和Android Auto手机连接。根据大众提供的PDF设备清单，最快会在2021年6月交付车主。