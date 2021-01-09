网页设计中的7个基本原则

网站设计对于能否给用户留下好的印象至关重要，你可以采取各种策略来提高转化率或符合搜索引擎要求（提高SEO排名），但如果网站设计让人不令人满意，那么一些可能只是徒劳。

确保网站有不错的视觉效果，并提供无缝的用户体验是重中之重。WebFX的研究表明:

94%的第一印象与网站设计有关。

一个网站75%的可信度来自它的设计。

89%的消费者会因为用户体验不佳转而选择竞争对手。

你的产品和/或服务可能做的很好，但如果没有充分展示你的数字品牌，可能会面临达不到目标的风险。

设计是一种营销，它传达了品牌的个性。如果你想要以吸引人的方式受众推广品牌，那么你需要遵循以下7个基本原则，才能创造出吸引力:

1. 视觉层次结构

网页设计中最重要的原则之一，视觉层次是关于重要元素的排列。每个页面内容的层次结构是由以下因素影响的:

尺寸:较大的元素更容易被注意到。

颜色:明亮的颜色比暗淡的颜色更能吸引注意力。

方向和对齐:与其他大部分元素不同的元素会更突出。

重复:重复相同的风格可以暗示内容更相关。

对比:色彩的强烈对比会使一个特定的元素突出。

留白:元素周围留有更多空间更能吸引眼球。

纹理和风格:更丰富的纹理和/或风格更能脱颖而出。

这个原则的一个关键部分是，你想建立一个让受众最关注的区域。铭记自己商业目标，并对受众最需要看到的内容进行排名。然后调整上述特征，以确保人们会关注到这些东西。

2.希克定律

根据希克定律（以心理学家威廉·埃德蒙·希克和雷·海曼的名字命名的），建议你给用户的选择越多，做出决定的时间就越长。

大家应该都有这样的经历，比如去了一家有很多菜选择的餐馆，就会花更多时间决定点哪些菜。

同样的道理也适用于网站，你提供给访问者的选项越多，他们就越难浏览。基本上，你需要保持简单并排除选项。如果你提供的产品种类很多，那么考虑提供一个过滤功能，不要隐藏它!

想象一下，如果亚马逊、淘宝等在他们的主页上展示所有的产品，那只会让用户看花了眼。

3.费茨定律

这一定律以著名心理学家保罗·菲茨的名字命名，使用指点设备到达一个目标的时间，与当前设备位置和目标位置的距离（D）和目标大小(S)有关。

1.设备当前位置和目标位置的距离（D）。距离越长，所用时间越长; 2.目标的大小（S）。目标越大，所用时间越短。

例如，将鼠标（指移动设备拇指）移动到你想点击的下一个地方所需要的时间。通过到目标的距离除以目标大小来计算。因此，网站上的距离越长，元素的大小越小，用户到达它需要的时间就越长，这就导致他们需要花费的精力更多。

记住，好的UX（用户体验）是让你的用户更容易而不是更困难，但这并不意味着越大越好。占据半个屏幕的按钮显然就非常不合理。

更重要的是在屏幕主要元素上与所有其他按钮保持合理的比例，对于不同设备（如手机、平板电脑、台式机等）来说是不一样的。

4. 三分法

三分法来源于黄金分割理论。三分法解释了一张图像应该被分成9等份。如下所示:

将图像分成9等份，可以得到4个交点。这些交点往往是会让大家眼睛停留最久的位置。设计师可以根据重要性定位图片想要突出内容的位置。

正如你在上图中所看到的，你的眼睛会花更多的时间在右上方的交叉点上，那是也是适合放置关键内容的地方。不管你是不是有意的，三分法总是有效的。

5.格式塔设计原则

格式塔设计法则是德国心理学家马克斯·韦特海默、库尔特·考夫卡和沃尔夫冈·柯勒设计的一套原则，描述了人眼如何感知元素。

这些原则的名字“格式塔（Gestalt）”，在英语中的意思是“统一的整体”，建立在“一个有组织的整体，被认为大于其各部分之和”的理论基础上。

构成格式塔设计法则的法则多达10条，但最常见的法则是:

1. 简单原则（Simplicity），人脑有化繁为简的能力，设计的构图越复杂用户理解起来越费劲。 2.图形与背景关系原则（Figure-ground），在设计中应用图形与背景关系原则，可以使你的作品传达信息的方式有很大的不同。 3.接近性或邻近原则（proximity），即空间中距离相近的元素有被看作一体的趋势。 4.相似原则（similarity），刺激物的形状、大小、颜色、强度等物理属性方面比较相似时，这些刺激物就容易被组织起来而构成一个整体。 5.连续性原则（good continuation） 如果一个图形的某些部分可以被看作是连接在一起的，那么这些部分就相对容易被我们知觉为一个整体。 6.封闭的原则（closure）.有时也称闭合的原则。有些图形是一个没有闭合的残缺的图形，但主体有一种使其闭合的倾向，即主体能自行填补缺口而把其知觉为一个整体。 这些设计原则对于设计适合品牌的网站至关重要。好的用户体验让用户的生活更加轻松，那些访问你网站的人应该一眼就能找到他们要找的东西。

6. 留白

整合空白（元素之间的空白）是一个很好的做法，可以确保你的网站不会堆满内容。应该创建一个简洁的设计，以正确地传达你的信息，以你必须明智地决定把包括图像在内的内容放在哪里，以及不放在哪里。

在上面的图片中，页面的一边是拥挤的，不利于阅读;另一边是清晰的，便于浏览者一眼就能看到内容。总而言之，一定要避免填鸭式的内容。

7. 奥卡姆剃刀原理

“奥卡姆剃刀”（Occam 's Razor）是哲学家奥卡姆(Occam)威廉(William of Occam)提出的另一个保持简洁的原则。再次强调，不要用信息轰炸人们，而要采取极简主义的方式。简单往往是正确的。

如果你不想完全隐藏所有的信息。把它放在次要位置，比如放在网站的另一个页面上。那些认真寻找关于你的企业信息的人会主动去找到它，但对大多数人来说，他们只是想在登陆（首页/介绍）页面上看到简单的内容。

结论

可以说这些原则中有一些是重叠的，但是，你仍然需要把每一个都考虑进去。有效的网页设计并不等同于好的艺术。你的目标只是让人们在你的网站上停留足够长的时间，以完成业务目标，同时提供高质量体验，让他们继续回访。

注：文章由站长之家编译自uxplanet，内容有删改，点击这里可阅读英文原文。