高通公司宣布CEO将于今年6月退休，半导体业务总裁接任

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高通公司宣布CEO将于今年6月退休，半导体业务总裁接任

2021-01-06 11:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日消息:据路透社报道，高通公司宣布其首席执行官 Steve Mollenkopf 将在今年6月底退休结束26年的高通生涯，总裁 Cristiano Amon 将接任其职位。这项任命将会在2021年6月30日生效， Mollenkopf 将在一段时间内继续担任该公司的战略顾问。

高通

Mollenkopf 在声明中称，「对我们在高通公司取得的所有成就，以及公司目前作为全球无线技术领导者的地位感到无比自豪。随着我们的商业模式得到明确验证，以及我们在5G领域的领导地位，现在正是Cristiano Amon接任，并领导公司去把握历史上最大一次机遇的合适节点。」

5G手机、5G网络 (4)

公开资料显示，Mollenkopf今年52岁，于2014年3月起担任高通公司CEO。他的工作推动了智能手机的普及，并使高通成为3G、4G以及目前5G的领导厂商。同时，他还负责带领公司业务向物联网、射频前端以及汽车等新兴领域拓展。

Cristiano Amon今年50岁，自2018年1月起开始担任高通公司总裁。在该职务上，他全面负责高通公司半导体业务（QCT），包括智能手机、射频前端、汽车和物联网领域的营收，以及公司的全球运营。

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