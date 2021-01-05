三星SDI、LG能源、SK Innovation韩国三大电池制造商跻身全球前5

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:随着全球电动汽车市场的迅速发展，韩国三大电池公司LG能源解决方案，三星SDI和SK Innovation获得强劲的增长动力，这三家电池公司进入全球电池行业前5名。

市场研究公司SNE Research在1月4日表示，中国的宁德时代在电池行业排名第一，2020年1月至2020年11月售出的电动汽车电池总安装量中，宁德时代占比为24.2%。在2020年1-10月期间，宁德时代落后于LG能源解决方案，但随着中国电动汽车市场的近期复苏，宁德时代再次夺回了头把交椅。 LG能源解决方案以22.6%的市场份额排名第二，排名三到五名分别是日本松下（19.2%），三星SDI(5.8%)和SK Innovation(5.5%)。

尽管三大韩国电池制造商中的任何一家均未能夺得榜首，但它们在2020年录得高增长率。2020年1月至2020年11月，LG能源解决方案与2019年相比增长了142.7%，压倒了宁德时代（3.1%）和松下(8.5%)。同期，三星SDI增长了72.4%，其全球市场份额排名从第五位提升到第四位。

SK Innovation的增长十分迅猛。在2020年1月至2020年11月期间，其销售额激增了239.0%，从第9位跃升至第5位。同期，除宁德时代以外，大多数中国和日本公司的业绩均出现负增长。