饿了么起诉饿了吗商标侵权 获赔1万元

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:天眼查信息显示，日前，饿了么起诉饿了吗商标侵权案正式宣判，北京市朝阳区人民法院判处饿了吗公司立即变更其企业名称，变更后企业名称中不得含有与“饿了么”相同或者近似的文字，并赔偿饿了么公司1万元。

公开资料显示，拉扎斯公司于2008年创立了“饿了么”平台，主营在线外卖、新零售、即时配送和餐饮供应链等业务，申请注册众多商标，涵盖的商品与服务类别包括第9类、第35类、第42类、第43类等。

而饿了吗公司成立于2016年12月23日，主营范围包括餐饮管理、技术服务;经济贸易咨询等。饿了么公司认为，”饿了吗“公司的名字具有攀附公司商誉的主观恶意，容易使大众混淆二者，遂向法院起诉，要求其变更企业名称，同时索赔5万元。

饿了吗公司辩称企业名称系依法核准注册，而且“吗”与“么”读音不同，字形也不同，不构成近似。

法院经审理认为，饿了吗公司注册行为具有明显的攀附他人知名商标的意图，构成不正当竞争，一审判处饿了吗立即更企业名称。

天眼查APP显示，2020年9月8日，饿了吗公司曾更名为“饿不饿餐饮管理（北京）有限公司”，11月19日，又再次更名为“北京御膳房主食厨房有限公司”，由御膳房食品(北京)有限公司全资控股。