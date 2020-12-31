wegame闪退怎么办 wegame闪退强制退出解决办法

WeGame在12月31日出现了很多闪退的情况，一些玩家在登录腾讯wegame的时候，会强制的退出wegame这个软件，所以下面就来为大家分享一下解决的办法。

1、右键exe找到文件安装目录，里面有个repair.exe点开等运行完了重新打开wegame就可以了。

2、repair.exe是wegame修复文件，找到后点开按回车键即可。

3、目前WeGame官方还未发布关于闪退的信息，大家可先按照上面的方法修复，后续WeGame官方应该会发布新版本修复问题。