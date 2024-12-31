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REDMI Turbo 4官宣搭载6550mAh小米金沙江电池

2024-12-31 09:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息:红米Turbo4系列手机即将于1月2日与公众见面，而在发布前夕，官方披露了新机的电池规格，宣称其将挑战冬季续航的极限。这款手机将内置6550mAh的小米金沙江电池，这种电池以其出色的耐用性和长循环寿命而闻名，支持1600次的四年耐用长循环。

为了应对极端低温环境，红米Turbo4还特别配备了双增压耐寒芯片，使其即便在-35°C的超低温条件下也能正常使用。这一特性对于在冬季或寒冷地区使用手机的用户来说是一个重要的考量因素。

更引人注目的是，新机在首发销售期间将免费提供五年的电池保修服务。这项服务意味着，如果电池健康度在五年内降至80%以下或出现性能故障，用户可以享受免费更换电池的服务，这为用户提供了额外的安心保障。

小米金沙江电池技术此前已在小米14Ultra中首次亮相，并因其采用的硅碳负极材料而在多款电池中得到应用。这种材料使得电池在经过1600次充放电循环后，仍能保持80%的原始容量。

性能方面，红米Turbo4将全球首发天玑8400-Ultra处理器，这款处理器由红米、联发科和Arm联合定义，并首次采用全大核架构设计。官方公布的测试数据显示，在流行的MOBA游戏中，天玑8400-Ultra能够实现平均119.1fps的帧率，同时保持最高温度在38.1℃，功耗仅为3.2W。

除此之外，红米Turbo4还将配备1.5K直屏，并支持90W的有线快充功能。这些特性使得红米Turbo4在性能和用户体验上备受期待，尤其是在电池续航和处理器性能方面的表现。

REDMI Turbo 4搭载6550mAh最大小米金沙江电池：首销送五年电池保

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