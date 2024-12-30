AI日报：5秒一个视频！PixVerse V3.5上线；雷军千万年薪挖角AI天才少女；比亚迪启动人形机器人项目；支付宝AI视觉搜索产品“探一下”

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1、爱诗科技PixVerse V3.5版上线:最快5秒生成视频 动漫效果提升

爱诗科技最新推出的PixVerse V3.5版本显著提升了视频生成的速度和质量，用户可以在最快5秒内生成视频，并享受更流畅的运动控制体验。新版本还支持1080p高清画质和多种动漫风格的切换，满足个性化需求。此外，爱诗科技通过A+轮融资将进一步增强技术研发和市场覆盖，推动AI视频生成技术的发展。

【AiBase提要:】 ⚡️ 新版PixVerse可在5秒内生成视频，提升用户体验。 🎨 动漫效果大幅提升，支持多种风格切换。 📈 支持1080p高清画质，视频质量更加细腻生动。

2、雷军千万年薪挖角AI天才少女 推动小米AI大模型战略加速

小米创始人雷军以千万年薪成功招募DeepSeek开源大模型的关键开发者罗福莉，标志着小米在人工智能领域的战略提速。罗福莉是一位95后AI天才，曾在顶级会议上发表多篇论文，具备深厚的技术背景。小米近年来加大对AI的投入，成立专门的AI平台部，并计划在未来几年内投入巨额资金，显示出其在AI领域的雄心和决心。

【AiBase提要:】 💰 雷军以千万年薪挖角AI天才罗福莉，显示出小米对AI领域的重视。 📈 小米在2023年组建AI实验室大模型团队，进一步加大对AI的投入。 💡 预计2024年小米研发费用将达到240亿元，2025年将进一步攀升至300亿元。

3、支付宝推出新一代AI视觉搜索产品“探一下”:用AI之眼探索万物

支付宝于12月30日推出了新一代AI视觉搜索产品“探一下”，利用自研的多模态大模型技术，旨在通过AI的视觉能力帮助用户更快速、便捷地探索周围的事物。该产品不仅能够识别花草宠物，还能提供旅游讲解、商品药品信息等服务，标志着支付宝在AI领域的持续创新与发展。

【AiBase提要:】 🌿 通过AI视觉搜索，用户可以快速识别和获取花草、宠物等信息，成为智能导游。 🎨 “探灵感”功能允许用户为照片生成趣味解读，轻松分享创意文案。 🛒 “探文本”功能支持外文翻译，方便用户在国外旅行时识别菜单和招牌。

4、比亚迪启动“尧舜禹”人形机器人项目，未来实验室持续招聘

比亚迪的第十五事业部正式启动了名为“尧舜禹”的人形机器人项目，显示出其在智能化领域的持续创新与探索。该项目团队正在积极招聘相关技术人才，涵盖多个技术岗位，显示出比亚迪对机器人技术的重视与投入。自2022年成立以来，智能化研究团队已成功开发多款工业机器人，推动了工业自动化的进展。

【AiBase提要:】 🚀 比亚迪第十五事业部已启动人形机器人项目，代号“尧舜禹”。 👥 招聘涵盖高级算法、结构、仿真及机器人工程师等多个技术岗位。 🤖 自2022年成立以来，团队已开发多款工业机器人，推动了智能化应用。

5、开箱即用!一键式AI数字人系统AigcPanel

AigcPanel是一款革命性的AI数字人系统，旨在简化用户的环境配置，使得视频合成和声音合成变得更加容易。用户只需下载一个安装包，即可实现开箱即用的体验，告别繁琐的设置过程。其强大的功能包括视频生成、声音合成和声音克隆，适用于多种操作系统，并且支持中英文界面，完全开源，便于用户个性化定制。

【AiBase提要:】 🎥 AigcPanel实现视频合成与声音合成，用户可轻松制作数字人视频。 🔊 支持声音克隆，能够复制独特声线，提升创作体验。 💻 多平台支持，完全开源，用户可自由定制和管理AI模型。 详情链接:https://aigcpanel.com/

6、OpenAI 宣布营利化重组计划，或将面临法律挑战

OpenAI最近宣布了其营利化重组计划，标志着其从非营利组织向公益公司转型的重大变化。这一计划旨在推动通用人工智能的发展，然而却引发了法律挑战，联合创始人埃隆·马斯克已提起诉讼，指责OpenAI将利润置于公共利益之上。此外，Meta公司也对这一转型表示关切，试图施压以阻止该计划的实施。

【AiBase提要:】 💼 OpenAI将其营利性子公司重新注册为特拉华州的公益公司，继续推动通用人工智能的使命。 ⚖️ 联合创始人埃隆·马斯克已提起诉讼，指责OpenAI将利润置于公共利益之上，面临法律挑战。 📉 投资者希望通过简化股权架构获得回报，OpenAI的重组计划旨在降低复杂性。

7、腾讯出品!StereoCrafter:输入2D视频转3D视频

近日，腾讯 AI 实验室与腾讯 PCG 的 ARC 实验室联合推出了 StereoCrafter 框架，能够将普通的2D 视频转换为高保真的立体3D 视频，满足日益增长的沉浸式体验需求。该系统通过深度视频重构和立体视频修复两个步骤，显著提升了生成效果，确保输出内容的高保真度。

【AiBase提要:】 🌟 StereoCrafter 通过新技术将2D 视频高效转换为沉浸式立体3D 视频。 🖥️ 系统分为深度视频重构和立体视频修复两个主要步骤，提升生成效果。 📊 研究团队构建了高质量数据集，以支持算法训练，确保输出质量。 详情链接:https://stereocrafter.github.io/

8、豆包大模型发布2024年8个关键瞬间:从AI新星到全面突破

豆包大模型在过去230天内经历了显著的技术进步，从语音识别到编程能力的飞跃，展现了其在AI领域的广泛应用和创新潜力。通过不断的技术迭代和跨领域合作，豆包大模型不仅提升了自身的能力，也为多个行业带来了变革。2024年8个关键瞬间包括：语音识别与情感表达的突破、AI乐队的诞生、精准视频生成与镜头控制、图像编辑与创作能力的升级、编程能力飞跃、极限文本理解与处理能力、全面升级的通用模型Doubao-pro。

【AiBase提要:】 🎤 语音识别与情感表达的突破，使豆包大模型能理解多种方言并表达情感。 🎶 AI乐队的诞生，豆包大模型掌握了多项音乐创作技能，带来创新灵感。 💻 编程能力飞跃，豆包大模型支持多种编程语言，满足全栈开发需求。 详情链接:https://mp.weixin.qq.com/s/KVfu86njzyK2iK4j6VJONw

9、OpenAI 举报者之死引发父母要求 FBI 调查

前 OpenAI 研究员巴拉吉的父母对其离世表示疑虑，呼吁 FBI 介入调查。巴拉吉于11月26日在旧金山被发现，警方初步判断为自杀，但父母认为调查不够深入。巴拉吉曾公开指责 OpenAI 侵犯版权，致力于创作人权益。其父母坚称他没有心理疾病，呼吁对其死亡进行更全面的调查，以求真相。

【AiBase提要:】 🌟 巴拉吉的父母对警方初步判定其死因为自杀表示质疑，并要求 FBI 介入调查。 🕵️‍♂️ 巴拉吉在去世前无任何心理疾病历史，且未留下遗书，父母坚持认为他没有自杀的理由。 🖥️ 巴拉吉曾在 OpenAI 工作，公开指责其侵犯版权，并为创作人的权益而战。

10、迅雷在杭州建立全球 AI 总部，携手推动数字经济发展

在杭州市余杭区举行的第四季度重点项目集中签约活动中，迅雷集团与杭州未来科技城管委会签署了合作协议，决定在余杭区设立全球人工智能总部。迅雷集团的CEO李金波表示，未来总部将依托余杭区的优势，积极推进人工智能创新战略，促进公司在资本和人才方面的持续投入，推动人工智能技术的行业应用。

【AiBase提要:】 🤝 迅雷集团与杭州未来科技城签署合作协议，设立全球人工智能总部。 💡 未来总部将依托余杭区优势，推进人工智能创新战略。 📈 预计将促进当地经济增长和技术进步。

11、人工生命搜索模型，用来发现新的人工生命形式

近年来，随着蛋白质发现的重大突破而获得诺贝尔奖，基础模型在探索大型组合空间中的潜力逐渐显现，预示着多个科学领域可能迎来变革。人工生命领域尚未充分利用这些基础模型，研究团队首次提出的“人工生命自动搜索”（ASAL）方法，通过视觉语言基础模型，能够有效减轻人工生命领域长期以来依赖手动设计和试错的负担。

【AiBase提要:】 🌟 ASAL方法利用基础模型减轻传统设计负担，提升人工生命研究效率。 🔍 ASAL能够发现特定现象的模拟、开放性新奇模拟，并展示多样化模拟空间。 🚀 研究成果成功发现新的生命形式，并量化以往定性现象，推动人工生命研究发展。 详情链接:https://github.com/sakanaai/asal

12、谷歌CEO称:AI模型Gemini将是2025年公司的 “重中之重”

在最近的策略会议上，谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊强调2025年将是公司发展的关键一年，尤其是在人工智能领域。皮查伊指出，尽管谷歌的AI应用Gemini已经取得了强劲的势头，但仍需加快步伐以缩小与竞争对手的差距。他表示，明年将重点关注Gemini在消费端的扩展，以增强市场竞争力。

【AiBase提要:】 🌟2025年将是谷歌发展的关键年，皮查伊强调公司需加快步伐。 🤖 Gemini应用在AI领域取得强劲势头，但谷歌仍需努力缩小差距。 🚀 明年谷歌将重点关注Gemini在消费端的扩展，提升市场竞争力。

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