REDMI Turbo 4将于1月2日发布 王腾：无一短板 直追旗舰

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:REDMI Turbo4系列手机将于1月2日亮相市场，标志着REDMI品牌在新一年的产品线更新。REDMI的高管王腾在社交媒体上宣布了这一消息，并强调了新机的三大核心优势:外观设计、性能表现和续航能力。

在性能方面，REDMI Turbo4搭载了与MediaTek和Arm合作开发的新一代处理器——天玑8400-Ultra。这款处理器采用了全大核A725CPU架构，缓存容量得到提升，使得性能和能效都有显著进步。与前代产品相比，新机在保持相同性能的同时，功耗几乎减半，被誉为天玑8000系列中的最强者，实现了旗舰级的性能和出色的能效。

在续航能力上，REDMI Turbo4配备了一块6500mAh的超大电池，并支持90W快充技术，这在同价位产品中较为罕见。此外，新机的电池设计还考虑了耐用性、长寿命和抗低温性能，以满足用户对电池性能的高要求。

王腾还提到，REDMI Turbo4在防水、散热和屏幕显示等方面也进行了全面升级，力图打造一款无明显短板的全能机型，以旗舰机的标准来要求自己。REDMI Turbo4的发布，无疑将为消费者带来一款兼具颜值、性能和续航的智能手机新选择。

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