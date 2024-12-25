余承东：华为明年将推出大家想不到的产品

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:华为常务董事余承东近日通过视频透露，公司在今年推出了一些业界领先的创新产品，并预告未来将有更多突破性产品问世。余承东表示，尽管面临连续五年的制裁，华为去年秋天通过先锋计划重返智能手机市场，并在重返赛道的第一年实现了快速增长，开启了华为终端未来十年的新篇章。

余承东强调，华为一直致力于开发那些业界想得到但尚未实现的产品。他特别提到了全球首款商用三折叠屏手机的上市，这款手机被认为改写了手机行业的历史。同时，华为的原生鸿蒙操作系统也已正式发布，并正在迅速完善和成熟商用。此外，华为还推出了史上最强大的Mate70系列手机，展现了品牌的创新实力。

在展望未来时，余承东表示，华为明年将推出一些消费者意想不到的产品，并且在未来还有更多超出想象的产品。他邀请大家保持期待。同时，余承东对花粉朋友们长期以来的支持、信任与包容表示感谢，并宣布华为将于12月28日至30日在深圳举办2024花粉年会，期待花粉朋友们的到来。

余承东的这番言论不仅展示了华为在技术创新上的决心和实力，也体现了公司对未来发展的乐观态度和信心。华为的这一系列动作和计划，无疑将进一步巩固其在全球科技行业中的领先地位，并激发市场对华为未来产品的高度期待。

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