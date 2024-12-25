首页 > 原创 > 关键词  > 人工智能最新资讯  > 正文

AI日报：阿里通义开源多模态推理模型QVQ-72B；OpenAI考虑自研人形机器人；QQ音乐上线首个AI大模型音效

2024-12-25 15:23 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、阿里发布多模态推理模型QVQ-72B!视觉、语言能力双提升

阿里巴巴最近推出的QVQ-72B多模态推理模型在语言和视觉能力上实现了显著提升，能够处理复杂的推理和分析任务，尤其在多步推理和数学推理方面表现突出。该模型的出现标志着阿里巴巴在多模态AI领域的重大突破，提供了新的工具和思路来解决复杂问题，推动各行业的智能化升级。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 QVQ-72B模型融合了强大的语言和视觉能力，能够处理复杂的推理任务。

🔍 在物理和数学推理中，该模型通过多步推理显著提升了准确率，减少了错误。

📊 QVQ-72B在技术报告和图表分析中具备高效的信息提取能力，为专业人士提供强大支持。

详情链接:https://huggingface.co/spaces/Qwen/QVQ-72B-preview

2、投资三家机器人公司后 OpenAI欲自研人形机器人

OpenAI正在积极探索自研人形机器人，尽管曾在2021年关闭机器人部门。近期，该公司通过投资三家机器人公司，显著布局机器人领域。其旗舰模型O3在AGI测试中首次超越人类水平，为进军实体机器人提供了技术支持。然而，进入这一竞争激烈的市场，OpenAI可能面临利益冲突和硬件研发短板等挑战。

【AiBase提要:】

🤝 OpenAI投资三家机器人公司，积极布局机器人领域。

📈 旗舰模型O3在AGI测试中超越人类，技术优势明显。

⚠️ 面临市场竞争和硬件研发挑战，需快速补齐短板。

3、QQ音乐14.0版本上线，发布首个AI大模型音效、智能匹配听歌音效

QQ音乐14.0版本的推出标志着音乐体验的一个新高度，特别是引入的AI大模型音效。这一创新技术通过分析音频特征，为用户提供个性化的听觉体验，尤其在3D环绕音效方面表现出色。此外，伴唱功能的升级使得用户可以根据个人需求调节播放速度和音调，进一步增强了音乐互动的乐趣。

image.png

【AiBase提要:】

🎧 新推出的大模型音效通过AI技术提供个性化听觉体验，提升音乐的空间感和层次感。

🎤 伴唱功能升级，用户可自由调节伴唱模式、播放速度和音调，满足不同演唱需求。

🎨 多款个性化设置功能让用户选择不同样式，享受个性化的听歌体验。

4、讯飞星火浏览器插件新升级 新增翻译总结、继续提问等AI功能

讯飞开放平台最近对其星火浏览器插件进行了重要升级，显著提升了用户的浏览体验和工作效率。新功能包括支持多语言的全局翻译、增强的网页总结能力以及“继续提问”功能，使用户能够深入讨论并获取更高质量的答案。此外，插件还提供了一键朗读功能，帮助用户提高外语口语水平。

image.png

【AiBase提要:】

🌐 新增的“继续提问”功能允许用户深入讨论，获取更高质量的答案。

📚 实现网页全局对照翻译，支持12种语言，打破语言障碍，提升阅读体验。

🎤 一键朗读功能帮助用户提高外语口语水平，增强学习效果。

5、字节开源 Midscene.js:AI驱动的E2E测试框架迎来突破

随着人工智能技术的迅猛发展，E2E测试领域正经历着一场创新的革命。字节跳动的web-infra团队推出的Midscene.js，结合多模态大语言模型，极大地简化了用户界面测试的过程。用户无需编写代码，通过自然语言即可与网页进行交互，提升了测试效率。

【AiBase提要:】

🛠️ Midscene.js通过自然语言与网页交互，简化了E2E测试流程。

⏱️ Shortest工具利用AI自动生成测试用例，减少重复性工作时间。

📈 AI技术的成熟使得基础E2E测试场景的自动化水平显著提升。

详情链接:https://github.com/web-infra-dev/midscene

6、DeepMind项目MegaSaM :输入普通视频即可预估相机视角和景深

MegaSaM系统的推出标志着计算机视觉领域的一次重大突破。该系统能够从普通动态视频中快速、准确地估计相机参数和深度图，克服了传统技术在动态场景中的局限性。通过对深度视觉SLAM框架的创新性修改，MegaSaM在复杂环境下的实时处理能力显著提高，实验结果显示其在准确性和效率上均优于以往技术。

【AiBase提要:】

🌟 MegaSaM系统能够从普通动态视频中快速、准确地估计相机参数和深度图。

⚙️ 该技术克服了传统方法在动态场景中的不足，适应复杂环境的实时处理。

📈 实验结果显示，MegaSaM在准确性和运行效率上均优于以往技术。

详情链接:https://mega-sam.github.io/#demo

7、字节TikTok算法负责人陈志杰或将离职，投身AI Coding方向创业

字节跳动的TikTok算法负责人陈志杰即将离职，计划专注于AI Coding领域的创业。自2022年加入字节跳动以来，他负责TikTok的推荐算法和数据科学团队，之前在百度积累了近九年的技术经验。随着AI Coding市场的快速发展，预计到2032年将超过295亿美元，吸引了众多投资者的关注。

【AiBase提要:】

🌟 陈志杰即将离职字节跳动，专注于AI Coding创业。

🚀 AI Coding市场前景广阔，预计到2032年将超295亿美元。

💡 国内市场投资人关注AI Coding，多个项目相继涌现。

8、Fireworks AI推出文档解析神器!AI轻松读懂复杂文件

Fireworks AI最近推出了“Document Inlining”功能，旨在解决处理非结构化文档的难题。该功能能够将PDF、截图和图像等文档转化为大语言模型可理解的结构化文本，显著提高了AI处理文档的效率和准确性。其核心在于强大的复合AI系统，能够自动识别和解析多种内容，操作简单且兼容OpenAI API，用户无需额外学习成本。

image.png

【AiBase提要:】

📄 高质量输出: Document Inlining提供的文本质量优于传统文本型LLM输出，尤其在推理和生成任务中表现出色。

📊 多种文档格式支持: 该工具支持PDF、图片等多种格式，能够准确提取复杂文档中的关键信息。

🔍 复杂文档解析能力: 能够解析含有表格和图表的复杂文档，并将其转换为LLM可理解的文本。

详情链接:https://fireworks.ai/blog/document-inlining-launch#quality-evaluation

9、果然最强!OpenAI 新模型o3在ARC-AGI基准测试得分破纪录

OpenAI最新发布的模型o3在ARC-AGI基准测试中取得了显著成绩，标准计算条件下得分75.7%，高计算版本更是达到87.5%。尽管这一成就震惊了AI研究界，但专家指出o3仍未达到通用人工智能（AGI）的标准。o3的计算成本高昂，解决每个谜题需17至20美元，且在某些简单任务上表现不佳。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 o3在ARC-AGI基准测试中获得75.7%的高分，表现超越以往模型。

💰 o3解决每个谜题的成本高达17到20美元，计算量巨大。

🚫 尽管o3表现优秀，但专家们强调其尚未达到AGI的标准。

10、打错字也能 “越狱”GPT-4o、Claude:揭秘AI聊天机器人的脆弱性!

最近的研究揭示了先进AI聊天机器人在面对简单拼写错误时的脆弱性。通过一种名为“最佳选择（Best-of-N，BoN）越狱”的算法，研究人员发现，故意加入拼写错误可以让这些模型忽视安全防护，生成本应拒绝的内容。这一发现不仅突显了AI与人类价值观对齐的困难，也表明即使是高级AI系统也容易受到欺骗。

【AiBase提要:】

🔍 研究发现，通过拼写错误等简单技巧，AI聊天机器人可被轻易 “越狱”。

🧠 BoN越狱技术在多种AI模型中成功率达52%，有些甚至高达89%。

🎨 此技术在音频和图像输入中同样有效，显示出AI的脆弱性。

11、尴尬!谷歌被曝用Claude模型进行对比测试来改进Gemini AI

近日，谷歌的Gemini人工智能项目正在通过与Anthropic公司的Claude模型进行对比测试，以提升自身的性能。负责Gemini改进的承包商正在评估这两种模型的输出，比较的标准包括真实性和安全性。尽管谷歌是Anthropic的主要投资者之一，但谷歌发言人表示并未对Gemini进行Claude模型的训练。

【AiBase提要:】

🌟 Gemini正在与Claude进行对比测试，以提升自身AI模型的性能。

🔍 承包商负责评分，两者的回答比较涉及多个标准，包括真实性和安全性。

🚫 Anthropic禁止在未授权的情况下使用Claude进行竞争性模型的训练。

12、研究发现，OpenAI 的 o1-preview 在诊断复杂医疗病例方面优于医生

一项新研究表明，OpenAI 的 o1-preview 人工智能系统在复杂医疗案例的诊断上表现优于人类医生，达到了88.6%的准确率。该系统在医疗推理方面同样出色，获得了80个病例中78个满分。尽管o1-preview在某些方面表现优秀，但在实际应用中仍面临高成本和不切实际的测试建议等问题。

【AiBase提要:】

🌟 o1-preview 在诊断率上超过医生，达到88.6%的准确率。

🧠 医疗推理方面，o1-preview 在80个病例中获得78个满分，远超医生表现。

💰 尽管表现优秀，o1-preview 在实际应用中的高成本和不切实际的测试建议仍需解决。

详情链接:https://arxiv.org/abs/2412.10849

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 亲自下场！曝OpenAI考虑开发人形机器人

    人工智能初创公司OpenAI近期考虑了制造能够执行多种任务的人形机器人的可能性。在过去的一年间，OpenAI不仅重启了四年前解散的内部机器人软件专项团队积极投资于专注机器人软硬件开发的初创企业，如Figure与PhysicalIntelligence，显示出其在该领域的雄心壮志。这一系列动作无疑为OpenAI在人形机器人领域的探索增添了更多想象空间与技术底气。

    ​人工智能 ​人形机器人 ​OpenAI

  • AI日报OpenAI重磅上线Sora；智谱AI免费多模态模型GLM-4V-Flash；腾讯云打造AI代码助手

    欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/1、OpenAI正式上线Sora，ChatGPTPro用户可无限生成、最长20秒OpenAI在"ship-mas"系列活动中发布了SoraTurbo视频生成AI，支持生成20秒1080p视频，用户可通过文本、图片或视频进行创作，具有多种风格和剪辑功能。See3D已开源，支持多种3D创作应用。

  • 谷歌“狙击”OpenAI，发布新一代大模型，主打Agent+多模态

    继量子芯片之后，谷歌又来抢“OpenAI双12直播”的流量了!就在刚刚，谷歌新一代大模型Gemini2.0突然登场，再次由谷歌CEO皮猜亲自官宣。新一代模型专为AIAgent打造，谷歌表示目前已经将2.0版本提供给了一些开发者内测，正在迅速将其集成在Gemini和搜索等产品线中。从OpenAI跳槽到谷歌的LoganKilpatrick表示，他们在GoogleAIStudio中创建了一个全新体验，展示了Gemini2.0视频理解、原生工具�

    ​谷歌 ​Gemini ​2.0

  • AI日报：支付宝推AI创意生成平台；谷歌王炸推理模型Gemini2.0 Flash Thinking；Runway支持插入中间帧；OpenAI准备o3推理模型

    欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/1、谷歌发布王炸推理模型Gemini2.0FlashThinking，挑战OpenAIo1谷歌近期推出的Gemini2.0FlashThinking模型在多模态推理领域展现出强大的能力，支持32，000个输入标记和8，000个输出标记，极大提升了处理复杂问题的效率。与前代产品相比，Falcon3的训练规模翻倍，展现出强劲的竞争力，尤其是在与其他主流开源模型的基准测试中表现优异。

    ​AI技术 ​人工智能 ​机器学习

  • AI日报：百川智能金融大模型发布；ChatGPT新增跨对话记忆功能；DeepSeek大模型一开发者将加盟小米；OpenAI最强推理模型o3

    欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/1、OpenAI发布o3:AI推理能力的重大突破，得分高达87.5%OpenAI最近推出了其最新的o-Model推理系列模型o3，标志着在数学和科学推理领域的重大进展。闪极还推出了一个吸引人的促销活动，用户在300天内打卡200天可获得全额退款。

    ​人工智能 ​OpenAI ​推理能力

  • 普渡机器人发布首款全人形机器人PUDU D9

    12月19日，全球服务机器人领军企业普渡机器人正式发布首款全尺寸双足人形机器人PUDUD9。该产品由普渡X实验室研发，是团队继类人形机器人PUDUD7，五指灵巧手PUDUDH11后，在今年孵化的第三款产品。普渡机器人产品已广泛应用于餐饮、零售、酒店、医疗、娱乐体育、工业制造、教育等多个行业和场景，累计出货量超8万台。

    ​普渡机器人 ​人形机器人 ​服务机器人

  • AI日报：字节重磅推出豆包视觉理解模型AI“魔改”宠物跳舞爆火；OpenAI开放满血o1模型API；即梦AI上线海报生成功能

    欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。9、英伟达发布生成式AI超级电脑:仅249美元性能提升1.7倍英伟达推出的JetsonOrinNanoSuper是一款面向开发者的生成式人工智能超级电脑，定价249美元，性能提升显著，适用于多种AI应用场景。此次股票出售不仅激励了员工，也加强了公司与投资者之间的信任关系，显示出OpenAI作为创新型公司的潜力与价值。

    ​人工智能 ​视觉推理 ​大模型

  • AI日报AI假冒名人直播带货违法；OpenAI o3 模型能耗惊人；AI技术将助推iPhone销量

    欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/1、AI假冒名人直播带货属违法行为可要求退一赔三近年来，AI技术的迅速发展带来了深度伪造技术的应用，这种技术通过算法生成逼真的虚假内容，导致了名人形象被冒用的现象。彼得·蒂尔的影响力在这些公司中无处不在，他推动的科技优先理念引发了对国家安全与伦理的深思。

    ​AI技术 ​假冒名人 ​违法行为

  • 全球首次：人形机器人集群长期驻场表演

    2024年12月15日，由张艺谋导演和何超琼女士联合呈现的驻场秀《澳门2049》，正式开启了长期循环驻场表演，献礼全国人民。在展现中国非遗文化秧歌的“秧歌・数控”节目里，那12台备受瞩目的人形机器人，皆出自宇树科技精心打造的首款人形机器人H1。这一演出标志着表演艺术进入了一个全新的时代，开启了人类创意与人工智能协作的无限可能之门，必将在全球科技史、艺术�

    ​澳门2049

  • AI日报：理想汽车AI大模型APP上线；小米搭建GPU万卡集群投入AI；Deepseek V3开源；ChatGPT搜索有被操纵风险

    欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/1、理想汽车AI大模型APP即将上线!“理想同学”入驻手机，化身全能生活助手理想汽车的CEO李想在2024理想AITalk上宣布，‘理想同学’AI大模型APP将于12月27日正式上线。Gemini2.0引入了代理功能，Veo2改变了视频内容生成方式，Mariner项目改善了人机交互，LearnLM为教育提供个性化支持NotebookLM则帮助用户更好地管理信息。

    ​AI大模型 ​理想汽车 ​智能助手

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM