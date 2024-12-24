OPPO A5 Pro发布：售价1999元起 超防水超抗摔

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:OPPO今日下午对外发布了其A系列的最新成员——OPPO A5Pro。这款新机型以其卓越的防水性能和合理的价格受到市场关注。OPPO A5Pro的售价根据不同配置有所差异，8GB+256GB版本为1999元，8GB+512GB版本为2199元，12GB+256GB版本同样为2199元，而12GB+512GB版本则为2499元。

购买OPPO A5Pro的用户在2025年1月1日前购机，可以免费享受OPPO至尊保2.0权益，其中包括屏碎保一年、进水保一年、延长保一年，将三包保修服务延长至两年。此外，在OPPO商城下单的用户还可以享受独家免费个性化新春镌刻服务。

在核心配置方面，OPPO A5Pro搭载了联发科天玑7300处理器，并内置了4300平方毫米的VC均热板，配备LPDDR4X内存和UFS3.1闪存。该机型采用了6.7英寸2412×1080OLED四曲面柔边直屏，支持120Hz刷新率，局部峰值亮度达到1200nit，并支持高频PWM调光和类DC调光，同时兼容湿手、油手和手套触控。

OPPO A5Pro在摄像头配置上，前置为1600万像素，后置则为5000万像素主摄搭配200万像素黑白镜头，支持Live Photo和三种胶片滤镜风格。手机内置6000mAh电池，并支持80W快充。配色方面，提供砂岩紫、磐石黑、石英白和红色特别版共四款选择。

作为A系列的新成员，OPPO A5Pro在耐用性上达到了新的高度，支持IP69/IP68/IP66防尘防水，并通过了SGS金标五星征集抗跌耐摔认证。官方强调，OPPO A5Pro突破了防水的边界，能够抵御十八种不同水质的侵袭，同时具备一键排水功能，无论是泡水、喷水还是热水，都能轻松应对，出厂时每部手机都会进行防水检测，确保用户在各种用水场景下无需担心。

此外，OPPO A5Pro还标配了光学屏幕指纹识别、NFC、Wi-Fi6、立体声双扬声器、猎手天线架构和ColorOS15系统，为用户提供全面的使用体验。

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