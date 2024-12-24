品牌Caviar推出华为Mate 70 RS/X6定制手机 售价8.3万起

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:迪拜高端品牌厂商Caviar近日推出了两款融入中国传统文化元素的定制版华为手机，分别为华为Mate70RS和华为Mate X6，这两款手机构成了Caviar的全新“龙泉”（Dragon Spring）系列。华为Mate70RS的定制型号被命名为“Huang He”(黄河)，而华为Mate X6的定制型号则被称为“Forged Dragon”(锻造龙)。

Caviar强调，这些设计体现了其对中国丰富文化和历史的尊重与钦佩，旨在颂扬中国深邃的艺术和技术传统。华为Mate X6Forged Dragon采用了黑色钛金属机身，其纹理设计灵感源自中国古代龙泉宝剑的多层锻造技术。而华为Mate70RS Huang He的设计灵感则来源于中国文明的摇篮——黄河，机身同样采用钛金属材质，并饰以18K黄金浅浮雕设计，展现出黄河的壮阔与流动之美。

这两款定制手机均限量发售88台，Caviar解释称，数字8在中国文化中象征着幸运与繁荣。价格方面，华为Mate70RS Huang He的起售价为11490美元（约合8.3万元人民币），而华为Mate X6Forged Dragon的起售价为12200美元(约合8.9万元人民币)。Caviar的这一举措不仅为华为手机带来了独特的高端定制选项，也为消费者带来了结合现代科技与中国传统文化的独特产品。

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