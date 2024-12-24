滴滴就臭车致歉：启动治理专项计划 上线拉黑异味车功能

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:滴滴出行针对平台内部分车辆存在的异味问题向公众致歉，并宣布了一系列措施以改善乘车环境和用户体验。随着冬季的到来，许多司机减少了开窗通风的频率，导致车内空气质量问题加剧。滴滴对此表示，他们深感抱歉，并承认这影响了用户的出行体验。

为了解决这一问题，滴滴已经启动了异味车治理专项计划。该计划包括上线拉黑异味车功能，对车内空气差评率高的司机暂停服务并进行培训学习，以及对司机服务实施正向激励考核。滴滴已在全国范围内上线了司机宣教和播报系统，提醒司机注意开窗通风和保持车内卫生。

此外，滴滴还邀请用户对车内气味进行评价，通过行程中的弹窗问卷向平台反馈车内空气质量。对于收到车内异味差评的司机，滴滴将根据规则采取服务管理措施，包括通知司机改善车内卫生和空气问题、降低服务分，情节严重者将被暂停服务。司机需通过服务培训和考试后才能恢复接单，平台将持续关注乘客反馈并对服务质量进行考核。

为了激励司机改善车内空气质量，滴滴在北京、上海、广州、成都、哈尔滨、西宁等52个城市推出了“清新车同城PK赛”活动。在12月3日至1月10日期间，提供优质服务的司机可以获得额外的服务分、万元现金奖励以及清新车勋章等奖励和荣誉激励。

滴滴还计划在北京等城市推出“香香车”服务，在整洁干净的车辆内铺设香氛卡，同时在杭州、南京、青岛等城市推出“暖冬彩蛋车”，旨在寒冷的冬日为乘客提供温暖和清香的乘车体验。通过这些措施，滴滴希望能够提升乘客的乘车满意度，并为司机提供改善服务的动力。

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