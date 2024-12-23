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京东发布年终奖通知 部分员工年前可收到年终奖

2024-12-23 14:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:京东集团近日宣布了其2024年年终奖发放计划，该计划将对员工的年终奖结构进行调整。根据公告，O序列员工将在1月26日收到年终奖，而P序列员工则将在2月27日收到。此次调整标志着京东集团年终奖结构的一次重大升级，从传统的年终奖转变为固定年终奖与目标年终奖相结合的模式。

在新的结构下，目标年终奖将根据员工的年度绩效等级来确定，具体为固定月薪的倍数。对于年度绩效等级为A的员工，他们将获得8倍月薪的年终奖，这意味着他们全年的薪酬将达到20薪。而年度绩效等级为B的员工将获得5倍月薪的年终奖，即全年薪酬为17薪。年度绩效等级为B-的员工则将获得3倍月薪的年终奖。

对于今年升级为17薪的部门，年度绩效A的员工将获得6.5倍月薪的年终奖，即全年薪酬为18.5薪。其他部门的员工，其目标年终奖也将与年度绩效等级成正比。

京东集团还透露，自今年7月起，采销员工的年终奖计划已正式启动升级，预计到2024年，员工的平均薪酬将达到23薪，且没有上限。到2026年，这一数字预计将进一步提升至26薪，同样不设上限。

此外，京东集团承诺将进一步提升客服团队的薪酬福利，具体的薪酬福利整体升级计划将于12月25日公布。这一举措显示了京东集团对于员工福利的重视，以及对提升员工满意度和激励员工绩效的承诺。

京东公布2024年终奖发放计划：迈向20薪！

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