小米15 Ultra或将有两种版本 超大杯支持双卫星通讯

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:小米即将推出的15Ultra手机预计将在2025年2月正式亮相，根据博主数码闲聊站的爆料，该机型将独占双卫星通讯技术，成为小米产品线中的一个亮点。小米15Ultra将有两种版本，标配版支持天通卫星通话，而顶配版则同时支持天通卫星通话和北斗卫星短信功能。

天通卫星主要提供卫星电话服务，由中国电信运营，而北斗卫星短信允许用户在没有网络覆盖的情况下发送消息，并可携带定位信息。这项服务对于偏远地区居民、户外探险者、科研人员以及紧急救援团队来说，是一个重要的安全保障。

在影像系统方面，小米15Ultra在15系列中独树一帜，后置徕卡四摄模组，包括5000万像素1英寸超大底主摄、5000万像素直立长焦、2亿像素三星ISOCELL HP9潜望长焦以及5000万像素超广角镜头。此外，该机型还配备了6000mAh的超大容量电池，支持90W有线快充和50W无线快充，使其成为小米史上电池容量最大的Ultra机型。

小米15Ultra的推出，不仅在通讯技术方面实现了突破，也在电池容量和影像系统上展现了小米技术创新的实力。随着该机型的正式亮相，消费者将有机会体验到这些先进技术带来的便利和优势。

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