ChatGPT崩了上热搜 OpenAI：已经确定问题 将尽快恢复服务

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:今日，多位网友在社交媒体反馈称，ChatGPT出现了宕机的情况，随后“ChatGPT崩了”登上热搜。
根据站长之家查询可知，目前ChatGPT出现了重大中断。
页面显示，目前ChatGPT、Sora和API保持关闭状态。openai已经确定了问题，并正在展开补救措施，以尽快恢复正常服务，并对停机表示歉意。
（举报）
今天凌晨2点，OpenAI开启了第四天技术直播，发布了最新功能Canvas。Canvas直接内置在ChatGPT中，提供了一个单独的窗口，主要用于编程、写作任务，会提供意见、审核和执行具体的功能，可以提供更细致的服务。倘若用户需要将代码转换至不同的编程语言，Canvas同样提供了一键移植的实用功能。
【新智元导读】ChatGPT已经2岁了!OpenAI下一个目标瞄准十亿用户，预计明年放出AI智能体产品。就在生日这天，马斯克还送上了大礼:阻止OpenAI全面盈利的一份诉状书。随着人工智能变得更加自主和独立，它将变得更加神奇。
OpenAI公司在“12天12场直播”活动的首秀中宣布了推理大模型o1的完整版本和进阶模式，同时推出了每月200美元的ChatGPTPro订阅服务。ChatGPTPlus用户将逐步获得完整版o1模型的使用权限，该模型以o1预览版形式于9月上线，其特点在于回答用户问题时会形成类似人类思维方式的内部思维链条，提高回答专业问题时的准确性。OpenAI计划未来为这一订阅服务添加更多强大、计算密集型的功能。
在首次公布10个月之后，OpenAI宣布正式向用户开放人工智能视频生成模型版本Sora，该系统可以根据文本提示生成逼真的视频。OpenAI还推出了Sora的新版本SoraTurbo，称较2月预览的版本速度显著加快，可以生成最长达20秒的视频，并且可以提供这些视频的多种变体。OpenAI表示，正在针对不同类型的用户制定量身定制的价格方案，计划于明年年初推出。
ChatGPT两岁了，版本更新没等来，却被发现一个神秘Bug。一个看似平平无奇的名字“DavidMayer”成为头号禁忌，ChatGPT拒绝谈论有关他的一切。之前有消息称OpenAI计划在明年1月初推出代号为“Operator”的智能体，帮助人们自动完成写代码或订餐等操作。
2年前的昨天，也就是2022年12月1日，凌晨2点02分。标志着AI行业的一次新生。
欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/1、谷歌发布PaliGemma2:AI能读懂情绪?专家质疑其科学性和伦理风险谷歌推出的PaliGemma2AI模型声称能通过图像分析识别人类情绪，引发了学术界和技术伦理专家的广泛讨论。虽然目前部�
人工智能技术已有数十年的历史，推动着从机器人到预测分析等方方面面的创新。伴随着ChatGPT的横空出世，生成式人工智能成为了AI发展史上的一个里程碑式转折点。通过保持警惕性和前瞻性，我们可确保ChatGPT等工具不断推动创新，同时防止其被滥用。
ChatGPT诞生的第二年，OpenAI和国内的一众企业正在试着“抛弃”它。在ScalingLaw被质疑能力“见顶”的情况下，今年9月，OpenAI带着以全新系列命名的模型o1一经发布，“会思考的大模型”再度成为焦点。在如何不过度思考的情况下，平衡大模型的推理进化和用户对效率的需求?这是杨植麟几个月前在云栖大会上的提问，这个问题需要留给国内大模型厂商们继续解决。
欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/1、苹果发布iOS18.2正式版:Siri接入ChatGPT苹果公司正式发布了iOS18.2、iPadOS18.2和macOSSequoia15.2，特别是iOS18.2引入的新功能AppleIntelligence备受关注。广州警方成功侦破了一个犯罪团伙，抓获6名嫌疑人，该团伙通过注册自媒体账号和使用AI工具批量发布虚假信息，造成了严重的网络污染。