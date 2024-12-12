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ChatGPT崩了上热搜 OpenAI：已经确定问题 将尽快恢复服务

2024-12-12 08:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:今日，多位网友在社交媒体反馈称，ChatGPT出现了宕机的情况，随后“ChatGPT崩了”登上热搜。

微信截图_20241212084726.png

根据站长之家查询可知，目前ChatGPT出现了重大中断。

页面显示，目前ChatGPT、Sora和API保持关闭状态。openai已经确定了问题，并正在展开补救措施，以尽快恢复正常服务，并对停机表示歉意。

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