ChatGPT崩了上热搜 OpenAI：已经确定问题 将尽快恢复服务

ChatGPT诞生的第二年，OpenAI和国内的一众企业正在试着“抛弃”它。在ScalingLaw被质疑能力“见顶”的情况下，今年9月，OpenAI带着以全新系列命名的模型o1一经发布，“会思考的大模型”再度成为焦点。在如何不过度思考的情况下，平衡大模型的推理进化和用户对效率的需求?这是杨植麟几个月前在云栖大会上的提问，这个问题需要留给国内大模型厂商们继续解决。