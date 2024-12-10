雷军解密YU7如何读：小米YU7就直接逐字读Y-U-7

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:小米公司的首款SUV车型小米YU7的外观已经公布，预计新车将在2025年的六七月份正式上市。随着小米YU7的官方宣布，其车名YU7的发音成为了网友讨论的热点，许多人对于这款车的命名感到困惑，对于"YU7"的正确读音存在疑问。

小米CEO雷军近日在微博上发文，对YU7的读音进行了明确说明:"很多人问YU7如何读?就直接读Y-U-7。"雷军的这一回应简洁明了，为公众解答了疑惑。他还表示，在产品发布时，会进一步解释为何选择这样的命名。

据了解，雷军在发布小米SU7时已经解释过命名的含义。"SU"是"Speed Ultra"的缩写，代表着高性能，这是小米汽车的基因之一。雷军曾表示，特斯拉强调不制造慢车，小米汽车同样致力于制造高性能的汽车。至于如何读"SU"，小米内部经过讨论后，最终决定采用"苏"作为简称，使得车名更加亲切，类似于称呼朋友的名字。

根据工信部的申报信息，小米YU7的车身尺寸为长4999mm、宽1996mm、高1600mm，轴距为3000mm，与SU7相近，但在宽度和高度上有所增加。小米YU7将配备由苏州汇川联合动力系统股份有限公司提供的双电机系统，功率分别为220kW和288kW，展现出小米汽车在性能上的雄心。

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