12月11日发布！真我Neo7支持IP68+IP69满级防水

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:真我宣布，即将发布的真我Neo7手机将支持IP68和IP69级别的满级防水功能，这一特性将在12月11日的产品发布中正式亮相。真我Neo7的防水功能经过双重认证，能够在日常使用中有效防止热水、泡水和高压冲水的侵害，为用户提供额外的保护。

真我Neo7作为真我Neo系列独立后的首款产品，在配置上展现了极大的诚意。手机搭载了GT性能引擎和天玑9300芯片，内置大气流冷锋散热系统，拥有7700mm²的单VC散热面积，确保了高负载性能的持久稳定输出。此外，真我Neo7还配备了旗舰同款的苍穹通信系统2.0，即使在弱网络环境下也能保持游戏连接不掉线。

在续航方面，真我Neo7将首发搭载7000mAh的泰坦电池，电量相比上一代提升了1500mAh，而机身厚度却薄了0.1mm，仅为8.5mm。官方数据显示，真我Neo7在120帧设置下玩《王者荣耀》能持续8.5小时。此外，真我Neo7充电一次可使用三天，连续播放B站视频可达23小时，音乐播放更是能达到89小时。

这些特性使得真我Neo7在续航和防水功能上都达到了行业领先水平，满足了用户对高性能和耐用性的需求。

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