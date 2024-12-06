人人影视数据开源:创始人梁良分享二十年字幕文件并展望未来

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:今天，人人影视创始人梁良通过社交媒体发布重要公告，决定将二十年来积累的字幕数据全面开源，这一举动为这个曾经风靡一时的影视字幕网站掀开了全新篇章。

梁良在公告中强调，人人影视自成立初期就秉持"分享"精神，致力于为影视爱好者提供高质量字幕。经过二十年的不懈努力，网站已翻译数万集影视作品字幕。此次开源不仅包括全部字幕文件和数据库，还将发布字幕软件源码、未完成的网站设计模板和HTML页面，为社区提供全方位的资源共享。

除数据开源外，梁良还透露正在探索人人影视的未来转型方向。他正考虑将现有平台改造为专注于海外影视评分和查询的新型网站，并表示将在近期与社区分享具体构想，诚邀用户参与讨论。

这一举动尤其引人注目，因为就在几年前，梁良还因侵犯著作权案件身陷囹圄。2021年，上海警方破获"9.8"特大跨省侵犯影视作品著作权案，梁良作为主犯被捕。上海市第三中级人民法院最终判处其有期徒刑三年六个月，并处以150万元罚金。

2023年8月，梁良在社交媒体发布致歉视频，公开反思过去的错误。他坦诚人人影视的成功与失败都与自身密切相关，并为此前的行为向用户和粉丝道歉。经过三年半的反思与教育，他表现出了悔改和重新出发的决心。

尽管人人影视的历史充满争议，但这次开源行动无疑为社区带来了新的关注和讨论热点。梁良似乎正试图通过开放、透明的方式重新赢得用户信任，为这个曾经的字幕平台寻找新的发展可能。

对于无数追剧族而言，这或许是一个值得期待的重生时刻。梁良的开源举措，不仅是对过去的总结，更可能是面向未来的一次全新尝试。

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