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华为Mate 70系列/Mate X6开启原生鸿蒙公测升级

2024-12-04 13:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息:华为公司今日宣布，其Mate70系列Mate X6系列智能手机已开启HarmonyOS NEXT公测版尝鲜活动，参与此次公测的机型共有六款，包括Mate70、Mate70Pro、Mate70Pro+、Mate70RS非凡大师、Mate X6及其典藏版。Mate70系列的公测于12月4日10:08开始，而Mate X6系列则将于12月6日10:08启动。

用户可以通过“我的华为”App进行报名参与公测，具体步骤为:打开App，进入首页选择“升级尝鲜”（多设备尝鲜）进行一键报名。报名成功后，用户可根据页面提示在“软件更新”中下载并升级到公测版本。

华为方面表示，此次公测将采取边招募边推送的方式，根据用户的报名信息和当前版本的适配进度等因素，逐步分批向报名用户推送更新。华为原生鸿蒙操作系统是我国首个完全自主研发的移动操作系统，它在系统流畅度、性能和安全特性等方面均有显著提升。

华为常务董事余承东强调，华为原生鸿蒙操作系统在操作系统核心技术上取得了全面突破，真正实现了操作系统的自主可控。这一进展不仅展示了华为在操作系统领域的技术实力，也为国产软件生态的发展提供了强有力的支持。

首个国产移动操作系统 华为Mate 70/Mate X6开启原生鸿蒙公测升级

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