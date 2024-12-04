华为Mate X6系列开售：12999元起 首发三网卫星通信

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:华为Mate X6系列智能手机于今日上午10:08正式开售，该系列包含两款型号:Mate X6和Mate X6典藏版。Mate X6的12GB+256GB版本定价为12999元，而12GB+512GB版本售价为13999元。Mate X6典藏版的16GB+512GB版本售价14999元，16GB+1TB版本售价15999元。

新机配备了6.45英寸的外屏，分辨率为2440*1080，支持1-120Hz LTPO2.0自适应刷新率、1440PWM调光和2500nits的峰值亮度。内屏尺寸为7.93英寸，分辨率为2440*2240，与外屏具有相同的刷新率和调光参数。手机内置5200mAh高硅负极叠片电池，支持66W有线快充和50W无线快充。

在摄像头配置上，Mate X6系列后置四摄系统，包括4800万像素长焦微距镜头，支持4倍光学长焦;5000万像素十档可调超光变镜头;4000万像素超广角镜头和红枫原色镜头。典藏版特别采用了分布式玄武架构和第二代玄武钢化昆仑玻璃，支持2米IPX8级抗水。

Mate X6典藏版还全球首发支持三网卫星通信功能，包括北斗卫星消息、天通卫星通信和低轨卫星互联网。值得注意的是，低轨卫星互联网系统目前正在测试阶段，预计将于2025年下半年开始众测。华为Mate X6系列的上市，进一步丰富了华为在高端智能手机市场的产品线，并展示了其在技术创新和高端制造领域的竞争力。

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