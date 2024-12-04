首页 > 原创 > 关键词  > 华为Mate最新资讯  > 正文

华为Mate X6系列开售：12999元起 首发三网卫星通信

2024-12-04 10:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:华为Mate X6系列智能手机于今日上午10:08正式开售，该系列包含两款型号:Mate X6和Mate X6典藏版。Mate X6的12GB+256GB版本定价为12999元，而12GB+512GB版本售价为13999元。Mate X6典藏版的16GB+512GB版本售价14999元，16GB+1TB版本售价15999元。

强得飞起！华为Mate X6 系列开售： 12999 元起

新机配备了6.45英寸的外屏，分辨率为2440*1080，支持1-120Hz LTPO2.0自适应刷新率、1440PWM调光和2500nits的峰值亮度。内屏尺寸为7.93英寸，分辨率为2440*2240，与外屏具有相同的刷新率和调光参数。手机内置5200mAh高硅负极叠片电池，支持66W有线快充和50W无线快充。

在摄像头配置上，Mate X6系列后置四摄系统，包括4800万像素长焦微距镜头，支持4倍光学长焦;5000万像素十档可调超光变镜头;4000万像素超广角镜头和红枫原色镜头。典藏版特别采用了分布式玄武架构和第二代玄武钢化昆仑玻璃，支持2米IPX8级抗水。

Mate X6典藏版还全球首发支持三网卫星通信功能，包括北斗卫星消息、天通卫星通信和低轨卫星互联网。值得注意的是，低轨卫星互联网系统目前正在测试阶段，预计将于2025年下半年开始众测。华为Mate X6系列的上市，进一步丰富了华为在高端智能手机市场的产品线，并展示了其在技术创新和高端制造领域的竞争力。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为Mate X6系列发布：售价12999元起 全球首发三网卫星通信

    华为在今日下午的发布会上正式推出了MateX6系列，该系列手机以其全球首发的三网卫星通信技术成为焦点。MateX6系列包括标准版和典藏版，其中典藏版为全球首款支持三网卫星通信的大众智能手机，能够利用北斗卫星消息、天通卫星通信以及低轨卫星互联网，为用户带来前所未有的通信体验。MateX6系列的发布，不仅展现了华为在通信技术领域的创新实力，也为用户带来了全新的智能终端体验。

    ​华为 ​Mate ​X6

  • 首发三网卫星通信华为Mate X6典藏版线下取消限购：14999元起

    目前，华为MateX6系列折叠屏已在华为官网等渠道预售，将于12月6日正式开售。华为经销商看山的叔叔”表示，MateX6典藏版线下取消限购，其他型号依然每个用户限一台。内置5200mAh高硅负极叠片电池，支持66W有线快充和50W无线快充，后置四摄，包括4800万像素长焦微距镜头，支持4倍光学长焦、5000万像素十档可调超光变镜头、4000万像素超广角镜头和红枫原色镜头。

    ​华为Mate ​X6 ​折叠屏手机

  • 华为Mate X6首销：华为最强折叠屏 12999元起

    华为商城显示，华为MateX6将在今天10:08正式首销，起售价是12999元。这次华为商城开售的配色有星云灰、星云白、曜石黑、寰宇红、深海蓝等配色，提供12GB256GB、12GB512GB、16GB512GB典藏版、16GB1TB典藏版等多种选择有鸿蒙NEXT先锋版，配备12GB内存和512GB存储，该版本预装原生鸿蒙。在红枫原色摄像头的加持下，华为MateX6相较于上代产品，色彩还原度提升了120%，能够准确捕捉并还原肤色、衣色以及自然色彩等，无论是在各种复杂环境光下是拍摄高饱和度或纯色背景的场景，都能呈现出真实、自然且精准的色彩。

    ​华为 ​Mate ​X6

  • 华为MateX6强得飞起！今日首销：售价12999元起

    华为MateX6系列手机于今日上午10:08正式开售，起始售价为12999元。具体价格如下:MateX6的12GB256GB版本售价12999元，12GB512GB版本售价13999元;MateX6典藏版的16GB512GB版本售价14999元，16GB1TB版本售价15999元。MateX6将于12月6日10:08开启HarmonyOSNEXT公测升级，用户购买后即可升级至原生鸿蒙系统。

    ​华为Mate ​X6 ​折叠手机

  • 华为Mate70系列今日开售 售价5499元起

    华为Mate70系列手机于今日上午10:08正式开售，起始售价为5499元。该系列包括Mate70、Mate70Pro、Mate70Pro以及Mate70RS非凡大师四款机型，各具特色，满足不同用户需求。至于系列中的顶级型号，华为Mate70RS非凡大师的起始售价最高，为11999元。

    ​华为Mate70 ​手机开售 ​影像系统

  • 11999元起！一图看懂华为Mate70 RS非凡大师：全球首发卫星寻呼

    今日，华为迄今最高端的直板旗舰华为Mate70RS非凡大师正式发布。华为Mate70RS汇集了华为目前各方面最顶级的技术。华为Mate70RS共两种配置，16512GB售价11999元，16GB1TB售价12999元，将于12月4日10:08正式开售。

    ​华为Mate ​70 ​RS

  • 华为Mate X6系列维修备件价格出炉：换块内屏3699元 够买台K80 Pro

    华为MateX6系列已经发布，起售价12999元。这次共推出了两款，MateX612GB256GB售价12999元，12GB512GB售价13999元；MateX6典藏版16GB512GB售价14999元，16GB1TB售价15999元。华为MateX6典藏版内屏3699元、外屏1399元、主板5999元起，其他像电池、镜头等与标准版一致。

    ​华为 ​Mate ​X6

  • 售价5499元起华为Mate70系列正式发布：首发全球首发卫星寻呼

    华为在今日下午的发布会上正式推出了Mate70系列智能手机，华为常务董事余承东在活动中强调了该系列手机在设计和技术上的重大突破，称之为“史上最强Mate”。Mate70Pro推出了东方锦色的色彩理念，带来了金丝银锦、飞天青、羽衣白、墨韵黑四种色彩选择，灵感源自中国传统文化元素。Mate70RS非凡大师的16GB512GB版本定价为11999元16GB1TB版本则为12999元。

    ​华为 ​Mate70系列 ​智能手机

  • 华为最顶级高端旗舰！华为Mate 70 RS非凡大师正式发布：11999元起

    今日，华为Mate70RS非凡大师发布，这是华为迄今最顶级、最强的高端旗舰。ID设计上，新机延续了MateRS系列一贯的家族基因，基于传奇星钻设计，带来了星钻八边形”后摄方案。华为Mate70RS16GB512GB售价11999元、16GB1TB售价12999元，将于12月4日10:08开售。

    ​华为Mate ​70 ​RS

  • 6999元华为Mate 70 Pro可选鸿蒙NEXT先锋版：到手就是原生鸿蒙

    华为Mate70系列已经在官网上架，目前已开启预定，将于12月4日正式开售。为了保障用户体验，Mate70系列并没有直接出厂预装原生鸿蒙是采用双系统方案，出厂搭载鸿蒙4.3，用户到手后可自行选择升级鸿蒙5。原生鸿蒙生态还在紧锣密鼓的填充中，目标是未来半年到一年冲刺10万个应用，届时就能提供完善的使用体验了。

    ​华为Mate ​70 ​鸿蒙操作系统

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM