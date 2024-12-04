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华为Mate70系列今日开售 售价5499元起

2024-12-04 08:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:华为Mate70系列手机于今日上午10:08正式开售，起始售价为5499元。该系列包括Mate70、Mate70Pro、Mate70Pro+以及Mate70RS非凡大师四款机型，各具特色，满足不同用户需求。

在外观设计上，华为Mate70系列继承了Mate系列的中轴对称设计理念，主摄像头维持了大星环设计，镜头中间显著位置标注着华为自研影像XMAGE标志和条形闪光灯，保持了品牌的独特风格。

Mate70RS作为系列中的顶配机型，采用高亮钛玄武架构，后盖材质为陶瓷，并首次引入双层OLED临境显示屏，展现了华为在材料和显示技术上的创新。

华为Mate70系列

影像系统方面，Mate70系列搭载了红枫原色影像系统，配备150万多光谱通道，能够捕捉丰富的环境光谱信息，配合超大进光量，实现一拍成片，记录下真实所见。Mate70Pro和Mate70Pro+支持第二代灵犀通信技术，并首发背部智能多天线设计，通过系统优化，提升了典型场景下的通信性能3dB，确保用户在日常使用中的通信稳定性和可靠性。

Mate70Pro+进一步首发卫星寻呼功能，实现了一次连星，持续在线的能力，增强了通信的灵活性和可靠性。

价格方面，作为系列中的基础型号，华为Mate70的起始售价定为5499元，而华为Mate70Pro的起始售价则为6499元。对于追求更高配置的消费者，华为Mate70Pro+的起始售价为8499元。至于系列中的顶级型号，华为Mate70RS非凡大师的起始售价最高，为11999元。

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