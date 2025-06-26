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华为Pocket 2优享版今日首销 5499元起支持国补

2025-06-26 08:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息:据华为官方消息，华为Pocket2优享版于今日上午10:08正式开售。此次开售的华为Pocket2优享版提供两种存储版本，12GB+512GB版本售价5999元，12GB+256GB版本售价5499元。

依据手机国补政策，个人消费者购买单件销售价格不超过6000元的手机、平板、智能手表（手环）这3类数码产品，可享受15%的购新补贴，补贴上限为500元。华为Pocket2优享版全系均符合国补条件，消费者购买后，两个版本到手价分别降至5499元和4999元。

华为Pocket2优享版与老款的主要区别在于换芯，但具体芯片型号目前尚未确定。据华为客服介绍，相比P50Pocket，Pocket2的整机性能提升了20%，而Pocket2优享版的整机性能提升了15%。

在拍照、可靠性等功能与特性支持方面，Pocket2与Pocket2优享版保持一致。

在其他配置上，华为Pocket2优享版与此前版本完全相同。其内屏尺寸为6.94英寸，外屏为1.15英寸。后置摄像头模组采用5000万像素超感知摄像头、1200万像素超广角摄像头、800万像素长焦摄像头以及200万像素超光谱摄像头的组合。内置4520mAh电池，支持66W有线快充和40W无线快充，并预装HarmonyOS4.3操作系统。

5499元起支持国补！华为Pocket 2优享版今日首销：性能微降

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