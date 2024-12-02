脑腐brain rot被评为2024牛津年度词汇：过度浏览网络低质量内容

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:英国牛津大学出版社的《牛津词典》以其深远的文化意义和对语言的权威诠释而闻名。该出版社每年年底都会评选出一个年度词汇，这个词汇不仅捕捉了过去一年的社会思潮和关注热点，还反映了大众情绪和话题的趋势。2024年，《牛津词典》的年度词汇评选已经揭晓，“脑腐”（brain rot）一词被选为年度词汇。

今年的评选过程中，牛津大学出版社的专家团队基于250亿词的语料库数据分析，挑选出六个候选词汇，这些词汇覆盖了金融、幻想以及科技对社会发展影响等多个主题。在超过3.7万人的参与投票后，“脑腐”（brain rot）一词从“端庄”(demure)、“动态定价”(dynamic pricing)、“传说”(lore)、“浪漫奇幻”(romantasy)和“垃圾内容”(slop)等候选词中胜出。

“脑腐”（brain rot）一词描述的是一个人精神或智力状态的恶化或退化，特别是由于过度浏览无聊或低质量内容(尤其是网络内容)而出现的状态。该词的使用频率在牛津的语料库中同比增加了250%，显示出其在网络上，特别是在短视频平台上的广泛流行。

《牛津词典》指出，尽管“脑腐”并非一个新概念，但其今年的流行度和使用频率的显著增加，使其成为了2024年的年度词汇。

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