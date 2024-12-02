企业微信文档崩了上热搜 官方回应：目前已完成修复

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今日，社交平台上有网友反映企业微信文档服务出现异常情况。对此，企业微信官方微博迅速作出回应，解释称由于访问量突然增加，导致部分用户在尝试打开企业微信文档时遇到了异常问题。
企业微信团队表示，目前已经完成了对相关问题的修复工作，并对于此次服务异常给用户带来的不便表示了诚挚的歉意。
团队强调，他们将持续致力于提供稳定可靠的服务，并确保用户在使用企业微信时的体验不受影响。
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今天上午，不少网友发现，企业微信的文档突然崩溃了，页面打不开，多项功能无法使用。企业微信官方回应称：因访问激增，部分企业微信文档出现文档打开异常，目前已完成修复，给您造成不便，十分抱歉。绝了”严重影响办公了”。
支付宝遭遇服务异常，用户在进行付款操作时遭遇了“支付失败”、“交易创建失败”和“服务异常”等提示，导致无法完成交易。此次服务中断影响了支付宝的多项功能，包括但不限于正常的支付服务。支付宝官方尚未就此次服务异常事件发表正式回应，用户和公众正在期待官方的进一步信息和解决方案。
支付宝遭遇了支付服务故障，影响了安卓和iOS客户端的用户，导致他们无法完成支付操作。用户报告称遇到了余额宝提现延迟到账、花呗还款虽扣款成功但账单未更新等问题。支付宝的及时响应和处理显示了其对用户服务体验的重视，以及在面对技术挑战时的应对能力。
西安小伙小张在汉长安城未央宫遗址公园附近的菜地中意外发现了一块印有四个指纹的砖石残片，他怀疑这可能是汉代的文物。他用手摸着砖石上的指纹，就能想象到古代工匠的辛苦，认为这样的文物应该让更多人在博物馆中欣赏不是私藏于家中。小张的做法符合法律规定，也体现了公民对文物保护的责任感。
快科技11月16日消息，据媒体报道，今日晚间，一辆小米SU7在广州行驶时撞到护栏起火，对此小米官方微博作出回应。小米官微表示，交管部门已在现场出具交通事故认定书：驾驶员操作不当，撞坏市政中间护栏，造成车辆烧坏，具体情况如下：2024年11月15日，19点03分左右，一辆小米SU7在广州市黄埔区新桂路行驶中连续碰撞道路中央的金属隔离栅栏后发生起火；经由消防救援，车辆火势扑灭，现场未有人员受伤。事故发生后，小米汽车服务人员第一时间赶到现场，协助消防和用户处理事故。经现场初步勘查，车辆电池底部有明显被碾压至车底的栅栏及栅栏
多名网友在社交平台上反映遭遇抖音应用故障，私信中分享的视频无法打开，均显示“视频不见了”。部分用户还表示无法查看自己的收藏与浏览记录。抖音方面正在积极处理这一技术问题，并努力减少对用户的影响。
有小米SU7车主询问：如果不小心将车开到电力耗尽，能否联系小米汽车售后提供紧急救援服务？小米汽车官方进行了详细解答。当车辆预估续航里程低于50公里时，系统会在中控屏上弹出提示窗口，提醒车主开启超级省电模式以延长续航时间，并引导找到附近的充电桩及时补充电能。
微信正在测试一项新功能，旨在通过自动清理原图和原视频文件，减少微信占用的存储空间。这项“原图、原视频14天自动清理”功能目前正在小范围内进行测试，以期为用户减轻手机存储负担。微信此次测试的新功能，正是为了响应用户对手机存储空间管理的需求，帮助用户更有效地管理手机存储，提升用户体验。
小米汽车已交付10万台，今年还剩1个月，新目标13万交付能达成么？小米汽车斩钉截铁的回应道：我们有信心。但基于工厂产线能力和全国销交服体系能力的不断提升，我们有信心能做到。
据国内媒体报道称，日前，有网友针对西安市摩托车、电动车运行情况提出建议，认为西安市电动车，摩托车保有量大，易扰乱道路交通秩序，引发道路交通事故，希望通过合理禁摩限电带动公共交通的经济增长。随着禁摩令的失效，引发了一系列摩托车相关交通违法行为的增多，西安公安交警支队也针对摩托车相关违法行为开展集中整治，在摩托车涉牌涉证、飙车、非法改装摩托车、噪音扰民、不按规定穿戴护具等违法行为突出的区域和路段，依法查处一批涉牌涉证违法行为人，重点整治一批非法改装、拼装、无牌和不按照道路交通标志标线行驶的摩托车。交通拥堵的原因是小汽车太多。