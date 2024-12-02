首页 > 原创 > 关键词  > 企业微信最新资讯  > 正文

企业微信文档崩了上热搜 官方回应：目前已完成修复

2024-12-02 11:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今日，社交平台上有网友反映企业微信文档服务出现异常情况。对此，企业微信官方微博迅速作出回应，解释称由于访问量突然增加，导致部分用户在尝试打开企业微信文档时遇到了异常问题。

企业微信

企业微信团队表示，目前已经完成了对相关问题的修复工作，并对于此次服务异常给用户带来的不便表示了诚挚的歉意。

团队强调，他们将持续致力于提供稳定可靠的服务，并确保用户在使用企业微信时的体验不受影响。

举报

  • 相关推荐
关键词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM