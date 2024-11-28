王腾回应REDMI K80 Pro冠军版卖断货：在催单

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:在REDMI K80系列发布会上，REDMI推出了与兰博基尼汽车SQUADRA CORSE联名的REDMI K80Pro冠军版，售价为4999元。该款手机因其独特的设计和高性能配置而备受消费者欢迎，目前小米商城显示该产品已处于缺货状态，市场需求旺盛。

REDMI品牌总经理王腾在社交媒体上回应了消费者的催货呼声，他表示:“冠军版有些慢，在催单。”这表明REDMI正在积极应对市场需求，加快生产进度以满足消费者的期待。

REDMI K80Pro冠军版的设计理念来源于兰博基尼Huracn GT3EVO2赛车，手机背部印有标志性的“63”Logo、Y字形线条和兰博基尼汽车盾牌标识，相机DECO部分采用碳纤维纹理设计，增强了手机的辨识度和赛道元素。此外，手机内置兰博基尼定制壁纸和主题，购买时还附带定制礼盒，内含定制充电器、盾牌取卡针、保护壳和数据线等配件。

在性能方面，REDMI K80Pro冠军版基于REDMI K80Pro打造，搭载骁龙8至尊版芯片，配备6.67英寸2K直屏，主摄像头为5000万像素光影猎人800，内置6000mAh电池，并支持120W有线快充和50W无线充电功能。这款手机的推出不仅丰富了REDMI的产品线，也为消费者带来了更多的选择和更高端的用户体验。

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