国行Switch 2026年停止网络服务：e商店将停运 将免费送4款大作

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:腾讯Nintendo Switch官方公众号发布公告，宣布国行Nintendo Switch将从2026年3月31日起至2026年5月15日逐步停止Nintendo e商店和其他网络相关运营服务。这一决定将影响国行Nintendo Switch用户的游戏体验和网络服务使用。

根据公告，Nintendo e商店将于2026年3月31日22时起停止售卖游戏或工具软件等服务，同时，免费体验版游戏和免费工具软件也将无法获取。进一步的运营调整将在2026年5月15日22时实施，届时Nintendo e商店将停止下载服务和兑换码兑换服务，其他网络相关服务也将同步停止。

为了表达对用户支持的感谢，腾讯推出了“国行Nintendo Switch用户回馈计划”。从2024年11月27日10时至2026年3月31日22时，所有已激活且正常使用的国行Nintendo Switch游戏机用户，均可通过登录游戏机所使用的微信账号，在微信小程序免费领取最多4款下载版任天堂游戏或工具软件的兑换码。

可领取的游戏列表包括《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》、《超级马力欧 奥德赛》、《马力欧卡丁车8豪华版》、《超级 马力欧派对》、《马力欧网球 王牌》、《耀西的手工世界》、《附带导航!一做就上手 第一次的游戏程序设计》、《灵活脑学校》、《川岛博士的脑部锻炼》、《星之卡比 新星同盟》、《新宝可梦随乐拍》、《宝可梦 走吧!皮卡丘》和《宝可梦 走吧!伊布》等多款热门游戏。

腾讯Nintendo Switch的这一运营调整将对国行用户产生影响，同时也展示了公司对用户长期支持的回馈。用户需要在规定的时间内领取兑换码，并在服务停止前使用。

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