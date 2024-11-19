小米现金储备1516亿 雷军：汽车业务亏损逐渐减少

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:小米集团11月18日发布第三季度财报，报告显示，第三季度收入达到925.1亿元人民币，同比增长30.5%。手机×AIoT分部收入为828亿元，同比增长16.8%，智能电动汽车等创新业务分部收入为97亿元。

集团经调整净利润为63亿元，同比增长4.4%，其中包括智能电动汽车等创新业务经调整净亏损15亿元。小米全球智能手机出货量达4310万台，同比增长3.1%。

值得注意的是，小米现金储备继续不降反升，截至2024年9月30日，现金储备达1516亿元，再创新高，资产负债率维持在49%的较低水平。

此外，小米汽车业务在第三季度继续增长，收入达到95亿元，净亏损15亿元。小米SU7系列交付新车达39790辆，截至2024年9月30日，小米已交付67157辆新车。

今年以来，小米汽车的产能持续提升，为小米汽车冲刺更高的销量目标提供了基础。据小米汽车11月1日消息，10月小米SU7交付量超过20000台，单月交付量首次突破2万台。随着小米汽车的产能持续爬坡，小米汽车每辆亏损也在减少。根据证券时报e公司的报道，三季度，小米汽车每辆亏损约3.8万元，较二季度的超6万元大幅缩减。

雷军表示:“我觉得这个算得既对也不对，因为小米汽车还在投入期，刚刚开始，我觉得我们的财务表现还是不错的，的的确确在第二季度，我们在智能汽车等创新业务上亏了18个亿，换句话说投入了18个亿，但等我们到了一定的规模，我相信很容易打平的，所以大家不用替我们焦虑。”

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