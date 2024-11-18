年度密码榜单发布:全球最弱密码“123456”五度称霸

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:NordPass发布的第六次年度研究报告显示，全球密码安全问题仍不容乐观。2024年最常用的密码榜单揭示，“123456”连续五年位居榜首，黑客破解此类密码只需不到一秒。

2024年全球最常用的密码前十名包括简单数字组合如“123456”、“123456789”，以及常见词汇如“password”和“qwerty123”。在美国，英语单词密码如“secret”和“abc123”也榜上有名，显示用户的安全意识未见明显改善。

此外，NordPass的研究还单独分析了企业账户的密码，发现“password”和“123456”依然是高频选项。在美国，“aaron431”成为企业密码中的特殊案例，可能来源于某些程序的默认设置，但也仅需约5分钟即可被攻破。

NordPass提醒用户，使用弱密码不仅容易被破解，还可能带来隐私泄露和经济损失。建议使用密码管理器生成并管理强密码，确保账户安全。

根据NordPass的研究，2024年全球最常用的10个密码是:

123456

123456789

12345678

password

qwerty123

qwerty1

111111

12345

secret

123123

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