小米 SU7 Ultra 原型车亮相 2024 广州车展

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:在2024年广州车展上，小米公司展出了其最新成就——小米SU7Ultra Prototype原型车，该车最近在德国纽博格林北环赛道（纽北）完成了圈速挑战，创下了新纪录。小米SU7Ultra原型车以其官方认证的6分46秒874的圈速，荣获纽北全球最速四门车的称号。

小米CEO雷军在广州车展上透露，小米SU7Ultra的预售价为81.49万元，虽然价格不菲，但配置丰富，性价比较高。自开放预订以来，10分钟内便收到了3680台的订单，显示出高端性能车市场对这款车型的强烈兴趣。

雷军还提到，小米SU7在10月份的交付量突破了2万辆，预计11月的交付量将超过2万辆。

同时，雷军也幽默地回应了网友希望他亲自到工厂拧螺丝的呼声。雷军分享了一张自己在工厂地板上睡觉的照片，以此表达对网友呼声的回应，并表示小米将继续提高产量。

雷军澄清说，工厂是高度自动化的，他亲自去工厂实际上并不会带来太大帮助，但为了回应网友的期待，他还是去了工厂，并拍摄了那张引起热议的照片。他强调，这张照片只是为了告诉大家，小米听到了消费者的呼声，并将继续努力提高生产效率。

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