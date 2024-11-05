小米15系列斩获天猫双11国产手机新品销量、销售额双冠军

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:小米官方旗舰店今日宣布，在天猫超级品牌日活动中，小米累计成交额突破16亿元，创下2024年天猫超级品牌日销售额的新纪录，同时也刷新了小米在天猫超级品牌日的销售额纪录。

根据战报，小米15系列在天猫双11活动中荣获国产手机新品销量和销售额双冠军，小米15、小米15Pro和Redmi K70至尊版三款手机更是占据了天猫双11手机热卖榜国产手机前三名的位置。

小米15系列自10月31日首次销售以来，起售价为4499元，尽管新机开售多日，但依然出现了断货现象，显示出其火爆的市场反响。小米集团总裁卢伟冰对部分版本缺货的情况表示歉意，并承诺已安排提升产能以满足市场需求。

小米15系列作为小尺寸旗舰手机，以其71.2mm的宽度和191g的重量，以及一体航空铝边框和一体化3D冷雕火山口相机Deco设计，赢得了消费者的青睐。手机正面配备了6.36英寸四窄边直屏，分辨率达到1.5K，采用定制M9发光材料，支持120Hz刷新率。而小米15Pro则配备了2K6.73英寸等深四曲屏，与小米14的1.5K屏相比，功耗几乎相同，整个屏幕的功耗下降了24%。

小米15全系搭载了首发的高通骁龙8至尊版芯片，并配备了5000万像素徕卡三摄。小米15Pro还特别搭载了与小米14Ultra同款的索尼IMX858潜望式长焦镜头，支持等效120mm光学定焦和最高10X无损混合变焦。两款机型均预装了小米澎湃OS2操作系统，该系统自研微架构调度器，特别优化了应用启动速度等方面。

小米官方表示，小米15系列是小米手机史上最先进、最流畅、最精致的数字旗舰。

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