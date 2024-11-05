明年开始试用！AI预测人类寿命准确率达百分之78

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:英国国家医疗服务体系（NHS）即将启动一项新试验，使用一款名为AIRE的人工智能程序，该程序基于心电图测试结果预测患者的预期寿命。AIRE的AI算法能够迅速分析心电图数据，识别出患者心脏问题的早期迹象，包括心律失常和心力衰竭，甚至能够发现人类医生可能忽略的隐藏风险。

据报道，AIRE在预测患者10年内死亡风险方面的准确率达到了78%，并且能够根据患者的心脏风险水平提供一个预估的寿命年数。该程序的试用计划于明年下半年在伦敦的两家NHS信托医院开始，预计在未来五年内将这项技术扩展到整个医疗系统。

项目将招募数百名患者参与试验，并计划未来扩大研究规模。近期发表在《柳叶刀-数字医疗》期刊的研究显示，研究团队利用来自189539名患者的116万份心电图测试结果的数据集对AIRE进行了训练。在78%的病例中，AIRE能够准确识别患者在心电图检查后10年内的死亡风险。

AIRE在预测未来严重心律问题的准确率为76%，在预测未来动脉粥样硬化性心血管疾病方面的准确率达到70%。这项技术的发展和应用有望为医疗领域带来革命性的变化，提高心脏病患者的诊断和治疗效率。

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