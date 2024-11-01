华为前三季度营收5859亿 利润为628.7亿元

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:华为投资控股有限公司最新公布的2024年三季度财务报表显示，公司前三季度销售额达到5859亿元人民币，相较于去年同期的4522.6亿元有所增长。利润方面，华为前三季度实现利润628.7亿元人民币，较去年同期的728.9亿元有所下降。

华为在2024年上半年的销售收入为4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润率为13.2%。尽管上半年营收实现了较高幅度的增长，但净利润率略有下滑。这一趋势在前三季度的财务报表中得到了延续。

在研发投入方面，华为继续保持高投入，前三季度的研发费用达到1274.12亿元人民币，同比增长10.80%，占总营收的21.75%。这一数据显示了华为对创新和技术发展的持续重视。

华为营收的增长主要得益于消费者业务的快速复苏，以及智能汽车、华为云、数字能源业务的快速发展。特别是在手机市场，根据Canalys的数据，华为2024年第三季度国内手机出货量达到1080万台，同比增长24%，市场份额提升至16%，稳居国内第二。

华为常务董事、终端BG董事长余承东在原生鸿蒙之夜发布会上宣布，2024年前三季度，搭载鸿蒙系统的华为旗舰手机发货量同比增长71%，其中Pura70系列发货量同比增长154%。

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