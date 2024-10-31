苹果推出2024款MacBook Pro：首发M4 Max 售价12999元起

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:苹果昨日在其官网上架了新一代M4系列MacBook Pro，标志着苹果笔记本电脑性能的又一次飞跃。新款MacBook Pro提供14英寸和16英寸两种尺寸选择，起售价为12999元。14英寸版本搭载M4、M4Pro和M4Max三种芯片配置，内存从16GB起跳，而16英寸版本则提供M4Pro和M4Max芯片配置，内存从24GB起跳。

M4Pro芯片首次亮相于Mac mini，而M4Max芯片则是首次搭载于MacBook Pro，标志着M4系列中最强大的PC芯片的登场。M4Max芯片拥有14核中央处理器和32核图形处理器，配备16核神经网络引擎，支持Apple智能技术，被苹果官方誉为Pro级笔记本中最强悍的芯片，重新定义了笔记本电脑的能力极限。

M4Max芯片能够轻松应对以往需要高配台式电脑完成的项目，如与数千亿参数的大语言模型交互，以及高强度的创意工作，例如精细的视觉特效、3D动画和电影配乐的制作。与上一代M3Max相比，M4Max在Redshift中的渲染性能提升了64.9倍，展现了其卓越的性能。

14英寸MacBook Pro配备了14.2英寸的Liquid视网膜XDR显示屏，提供深空黑色和银色两种配色，内置72.4瓦时锂聚合物电池，配备1200万像素摄像头，支持1080P视频拍摄，并搭载高保真六扬声器系统。16英寸MacBook Pro则配备了16.2英寸的Liquid视网膜XDR显示屏，同样提供深空黑色和银色两种配色，内置100瓦时锂聚合物电池，配备1200万像素摄像头，并搭载高保真六扬声器系统。

在接口方面，搭载M4Pro和M4Max芯片的MacBook Pro配备了雷雳5接口，提供最高达120Gb/s的数据传输速度，方便用户连接高速外设、驱动高分辨率显示器或直接读取SDXC卡的数据。新款MacBook Pro将于11月8日正式上市发售。

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