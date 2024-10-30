阅文旗下爆款IP上线支付宝小荷包，近200万人边追剧边攒钱

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:近日，有网友观察到，阅文集团旗下《庆余年》《斗破苍穹》《一人之下》《狐妖小红娘》等多款爆款IP上线了支付宝小荷包剧本攒。用户可以选择自己喜欢的剧本，跟着剧情发展做出选择，每个选择对应的金额最终都被攒到了自己的小荷包里，实现“边追剧边攒钱”。

支付宝小荷包上线4年多以来深受年轻人欢迎，每个“小荷包”的存入和支出都有独立账单，可实现专款专用管理，就像钱包的“夹层”，作为小荷包共有人的专用小金库。其中支出自动记账统计、支出限额管理、财务透明所有成员可查等功能，也方便和亲友共账管理。

今年上线的“剧本攒”，在实用功能的基础上为用户提供了情绪价值，这种通过假装花钱的爽感来实现无痛攒钱的剧本攒，在社交媒体上受到了广泛讨论。从年轻人自发写剧本攒钱，到官方上线剧本，再到引入热门IP，目前已有近200万人在小荷包里边追剧边攒钱。

此外，记者还观察到，随着剧本攒的走红，小荷包花式攒钱也衍生出了很多新模式，有学单词、科目一等学习攒钱模式，也有看短剧、解锁旅游路线等休闲攒钱模式。

有学者指出，从自发组建“存钱搭子群”，到幻想一个存钱目标的“假装攒钱”，越来越多的年轻群体开始正视存钱的意义，想尽办法让攒钱这件事变得“无痛”甚至好玩起来。如今在支付宝小荷包里“无痛”攒钱，也正成为这届年轻人新兴的生活方式之一。

（举报）