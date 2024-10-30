AI助力谷歌创新腾飞：四分之一新代码由人工智能编写

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息: 在近日举行的 2024 年第三季度财报电话会议上，谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)分享了一个令人惊讶的数据 - 公司超过25%的新代码现在是由AI生成，再经工程师把关后投入使用。这一数据清晰展现了AI技术在谷歌内部应用的深度。

从财务表现来看，谷歌这个季度可谓硕果累累。母公司Alphabet总营收达到 883 亿美元，其中谷歌核心业务贡献了 765 亿美元，同比增长13%。云计算业务表现尤为亮眼，营收 114 亿美元，同比大涨35%。利润方面同样可圈可点，谷歌服务板块实现利润 309 亿美元，云计算部门盈利19. 5 亿美元，较去年的2. 7 亿美元实现了显著增长。

在AI领域，谷歌正全力以赴。公司推出了一系列基于Gemini的智能产品，包括个性化AI聊天助手、Google Meet智能会议记录等功能。YouTube创作者也获得了新的AI创作工具的加持。最新发布的Pixel9 系列手机更是将AI能力发挥到了极致。

皮查伊对公司的发展方向充满信心。他强调:"我们在搜索引擎中植入的AI新功能正在改变用户的搜索习惯和体验。在云计算领域，AI解决方案帮助我们深化了与现有客户的合作，同时也吸引了更多新客户。值得一提的是，YouTube在过去四个季度的广告和订阅收入首次突破 500 亿美元大关。"

不过，谷歌的发展道路并非一帆风顺。今年 8 月，美国司法部对谷歌在搜索和广告市场的垄断行为作出裁决。尽管最终结果还需时日，但公司面临被拆分的可能性已经浮出水面。这无疑给谷歌的未来蒙上了一层阴影。

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