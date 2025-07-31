全球 AI 大模型排行榜 2025：GLM‑4.5 vs Qwen3‑235B‑A22B 深度对比

2025年，AI 大模型技术已步入竞争白热化阶段，中国厂商如智谱 AI 与阿里通义在全球舞台上持续发力，推出了多款在推理、代码生成、Agent 能力等方面表现卓越的顶级模型。其中，GLM-4.5系列与Qwen3系列被视为最具代表性的代表作，深受开发者与研究机构关注。

那么，哪一款模型在综合能力上更胜一筹?本文将从架构、参数规模、基准测试、工具调用、推理能力等方面进行全方位对比，并推荐一个超好用的模型信息平台 —— AIbase 模型广场，助你全面掌握全球大模型格局。

一、GLM-4.5系列简介（含 GLM-4.5-X）

开发方:智谱 AI（Zhipu AI）

架构类型 :Mixture of Experts（MoE）

总参数量 :约355B（激活参数32B）

上下文长度 :支持128K

优势亮点 : 在12个主流 Benchmark 中综合表现全球第三，仅次于 GPT-4和 Grok-1。 在编码任务中胜率超过 Qwen3-Coder，高达 80.8% 。 工具调用（如搜索、函数调用）成功率达 90.6% ，表现优于大多数开源模型。 多语言处理与推理能力稳定，支持 Agentic 推理链执行。



GLM-4.5-X 是该系列的升级版，在数学、多跳推理和调用复杂 API 方面表现更为出色，是目前开源模型中极具竞争力的存在。

二、Qwen3-235B-A22B-Thinking 评测

开发方:阿里通义（Alibaba Qwen）

架构类型 :MoE（专家路由）+ Hybrid 推理模式

总参数量 :约235B（激活参数22B，动态调用8个专家节点）

上下文长度 :最高支持256K

优势亮点 : 具备“Thinking”模式，可切换不同推理深度，按需调用专家模块，提升准确率同时降低计算资源消耗。 在 AIME、GPQA、AgentBench 等任务中表现与 Claude-Opus、Kimi-K2不相上下。 对中文任务优化明显，在语义理解、上下文保持等方面性能稳定。 适用于长文档摘要、复杂问答、代码补全等场景。



Qwen3-235B-A22B 的动态专家机制使其在功耗、性能之间实现出色平衡，是企业部署场景中的“高性价比”代表。

三、Qwen332B 简析

模型类型:稠密模型

参数量 :约32B（无专家机制）

性能特点 : 虽非 MoE 架构，但在编码、逻辑推理方面达到 DeepSeek-V3相近水平。 更适合轻量化部署、边缘计算或中型产品应用。 响应速度快、显存占用低，适合对响应时间有严格要求的场景。



四、性能排行榜（2025上半年综合评测）

排名 模型名称 架构类型 综合能力表现 推荐指数 ① GLM-4.5/4.5-X MoE 推理能力、工具调用、Agent 执行表现极强 ⭐⭐⭐⭐⭐ ② Qwen3-235B-A22B MoE+动态路由 高性能+低资源消耗兼具，长上下文任务佳 ⭐⭐⭐⭐☆ ③ Qwen332B 稠密 轻量高效、任务覆盖广，适合落地 ⭐⭐⭐⭐

五、体验感对比实录（实测反馈）

一些开发者反馈:GLM-4.5-Air 版本 加载速度快、显存需求更低 ，推理效率比 Qwen3-235B 高出一倍，尤其适合部署在高并发产品中。

Qwen3-235B 虽参数更大，但专家机制使其在推理成本方面不输中小模型，并能适配复杂任务分级响应。

两者均支持大窗口输入场景，但在实际文档摘要与数据问答方面，GLM-4.5的“稳准快”体验略胜一筹。

六、AIbase 模型广场推荐:快速掌握全球大模型动态

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支持模型官网跳转、使用入口、API 文档链接查看，是开发者和研究者不可或缺的工具箱。

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七、总结:谁是2025年全球大模型排行榜 王者 ?

如果你追求的是全面性能、代码能力、工具调用与推理稳定性， GLM-4.5-X 无疑是当前开源模型中的头部之选 。

如果你更看重推理成本与部署效率， Qwen3-235B-A22B 的混合专家架构非常适合大规模商业落地 。

对于轻量场景、模型试验或中型项目，Qwen332B 提供性价比极高的替代方案。

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