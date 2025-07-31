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全球 AI 大模型排行榜 2025：GLM‑4.5 vs Qwen3‑235B‑A22B 深度对比

2025-07-31 15:00 · 稿源：站长之家

2025年，AI 大模型技术已步入竞争白热化阶段，中国厂商如智谱 AI 与阿里通义在全球舞台上持续发力，推出了多款在推理、代码生成、Agent 能力等方面表现卓越的顶级模型。其中，GLM-4.5系列Qwen3系列被视为最具代表性的代表作，深受开发者与研究机构关注。

那么，哪一款模型在综合能力上更胜一筹?本文将从架构、参数规模、基准测试、工具调用、推理能力等方面进行全方位对比，并推荐一个超好用的模型信息平台 —— AIbase 模型广场，助你全面掌握全球大模型格局。

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一、GLM-4.5系列简介（含 GLM-4.5-X）

开发方:智谱 AI（Zhipu AI）

  • 架构类型:Mixture of Experts（MoE）

  • 总参数量:约355B（激活参数32B）

  • 上下文长度:支持128K

  • 优势亮点:

    • 在12个主流 Benchmark 中综合表现全球第三，仅次于 GPT-4和 Grok-1。

    • 在编码任务中胜率超过 Qwen3-Coder，高达 80.8%

    • 工具调用（如搜索、函数调用）成功率达 90.6%，表现优于大多数开源模型。

    • 多语言处理与推理能力稳定，支持 Agentic 推理链执行。

GLM-4.5-X 是该系列的升级版，在数学、多跳推理和调用复杂 API 方面表现更为出色，是目前开源模型中极具竞争力的存在。

二、Qwen3-235B-A22B-Thinking 评测

开发方:阿里通义（Alibaba Qwen）

  • 架构类型:MoE（专家路由）+ Hybrid 推理模式

  • 总参数量:约235B（激活参数22B，动态调用8个专家节点）

  • 上下文长度:最高支持256K

  • 优势亮点:

    • 具备“Thinking”模式，可切换不同推理深度，按需调用专家模块，提升准确率同时降低计算资源消耗。

    • 在 AIME、GPQA、AgentBench 等任务中表现与 Claude-Opus、Kimi-K2不相上下。

    • 对中文任务优化明显，在语义理解、上下文保持等方面性能稳定。

    • 适用于长文档摘要、复杂问答、代码补全等场景。

Qwen3-235B-A22B 的动态专家机制使其在功耗、性能之间实现出色平衡，是企业部署场景中的“高性价比”代表。

三、Qwen332B 简析

模型类型:稠密模型

  • 参数量:约32B（无专家机制）

  • 性能特点:

    • 虽非 MoE 架构，但在编码、逻辑推理方面达到 DeepSeek-V3相近水平。

    • 更适合轻量化部署、边缘计算或中型产品应用。

    • 响应速度快、显存占用低，适合对响应时间有严格要求的场景。

四、性能排行榜（2025上半年综合评测）

排名模型名称架构类型综合能力表现推荐指数
GLM-4.5/4.5-XMoE推理能力、工具调用、Agent 执行表现极强⭐⭐⭐⭐⭐
Qwen3-235B-A22BMoE+动态路由高性能+低资源消耗兼具，长上下文任务佳⭐⭐⭐⭐☆
Qwen332B稠密轻量高效、任务覆盖广，适合落地⭐⭐⭐⭐

五、体验感对比实录（实测反馈）

  • 一些开发者反馈:GLM-4.5-Air 版本加载速度快、显存需求更低，推理效率比 Qwen3-235B 高出一倍，尤其适合部署在高并发产品中。

  • Qwen3-235B 虽参数更大，但专家机制使其在推理成本方面不输中小模型，并能适配复杂任务分级响应。

  • 两者均支持大窗口输入场景，但在实际文档摘要与数据问答方面，GLM-4.5的“稳准快”体验略胜一筹。

六、AIbase 模型广场推荐:快速掌握全球大模型动态

如果你正在寻找一个全面、准确、可对比的模型查阅平台，强烈推荐使用 AIbase 模型广场

✅ 平台亮点:

  • 收录数百个主流模型，支持对比如 GLM-4.5、Qwen3系列、LLaMA、DeepSeek、Claude 等;

  • 分类清晰:按模型架构、参数规模、推理能力、支持语言、上下文长度等多个维度筛选;

  • 实时更新 Benchmark 数据和调用能力表现;

  • 支持模型官网跳转、使用入口、API 文档链接查看，是开发者和研究者不可或缺的工具箱。

通过 AIbase 模型广场，你可以一站式掌握全球大模型排行榜、参数详情、评测结果，快速找到适合自己的大模型产品。

七、总结:谁是2025年全球大模型排行榜王者?

  • 如果你追求的是全面性能、代码能力、工具调用与推理稳定性，GLM-4.5-X 无疑是当前开源模型中的头部之选

  • 如果你更看重推理成本与部署效率，Qwen3-235B-A22B 的混合专家架构非常适合大规模商业落地

  • 对于轻量场景、模型试验或中型项目，Qwen332B 提供性价比极高的替代方案

无论你选择哪个模型，借助 AIbase 模型广场 都能帮你快速对比参数与性能，掌握全球 AI 大模型发展趋势。

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