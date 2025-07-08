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二季度小米手机中国激活量 雷军：祝贺小米手机团队

2025-07-08 14:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月8日 消息:据媒体报道及供应链权威市场调研机构最新数据显示，在2025年第二季度（W14-W26），小米手机以惊人的16.63%市场份额，成功登顶中国手机市场新机激活量榜首，激活量高达1141.76万台，同比增长7.39%，展现了强劲的市场竞争力。

在此期间，vivo、OPPO、华为分别位列二至四名，构成了中国手机市场的第一梯队。值得注意的是，苹果在持续推出降价策略后，二季度新机激活量也实现了同比增长，达到1103.79万台，占据市场份额16.08%，与华为持平，显示出高端市场的激烈竞争态势。

小米手机此次的优异表现，不仅超越了苹果和华为两大国际品牌，更在中国市场树立了新的标杆。小米集团合伙人、总裁卢伟冰在第一时间转发了相关报道，并兴奋地表示:“好消息，小米Q2新机激活量排名中国第一!这背后是我们坚定推进的四条战略主线——技术硬核化、品牌高端化、市场全球化、模式生态化在发挥作用。相信小米未来的后劲会更足，感谢大家的支持!”

小米创始人雷军同样难掩激动之情，他转发了该消息并特别@卢伟冰，表达了对小米手机团队的祝贺。雷军的这一举动，无疑为小米手机团队注入了更多的信心和动力。

超苹果华为 小米手机Q2中国激活量第一！雷军激动转发：祝贺小米手机团队

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